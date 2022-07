’Ik ben slecht in diëten, omdat ik ongelukkig word van de regels’

Wat is jouw levenswijze?

„Ik ben een bourgondiër, ik eet liever goed en anders niet. Als ik ‘s ochtends wakker word, denk ik al na over wat ik wil eten bij mijn lunch. Mijn vakanties draaien om eten en nieuwe smaken ontdekken, hoewel dat met twee jonge kinderen van 4 en 6 jaar oud een uitdaging kan zijn. Mijn vriend (38) is kok en maakt de meest heerlijke gerechten, maar is natuurlijk vaak aan het werk in de avonden. We eten zoveel mogelijk groenten uit het seizoen, omdat deze groenten veel smaak hebben en het beter is voor het milieu. Als ik thuis aankom met sperziebonen uit Kenia krijg ik op mijn kop van mijn vriend. De kinderen mogen af en toe een ananas, maar in de winter krijgen ze geen aardbeien omdat deze in de zomer in Nederland groeien. We proberen ook zo min mogelijk eten weg te gooien. Met restjes kan mijn vriend altijd wel wat lekkers maken! Ik staar me vaak blind op wat ik met restjes kan doen. Af en toe drink ik een glas wijn, daar kan ik ontzettend van genieten. Nu ik wat ouder ben en kinderen heb die vroeg wakker worden moet ik meer bijkomen van een paar glazen wijn. Dus dat is een praktische stop op mijn alcoholconsumptie. Daarom drink ik doordeweeks meestal niet.

Eet je vlees?

Af en toe. We begonnen met minderen door geen vleeswaren meer op brood te eten, uiteindelijk aten we helemaal geen vlees meer thuis. Ik hou wel van een stukje vlees, maar draag ook graag mijn steentje bij aan het milieu. Als we bij vrienden eten en er een vleesgerecht op tafel staat sla ik het niet af. De kinderen zijn ‘flexitariër’ zoals ze dat noemen. Op een kinderfeestje eten ze graag een broodje knakworst, maar thuis missen ze het niet.

Doe je aan sport?

Ik sport twee tot drie keer per week. Sporten waarbij je veel verbrandt vind ik het leukst om te doen. Ik ga bijvoorbeeld graag kickboksen of doe een spinning les. Ik maak wel eens de grap dat ik graag sport zodat ik erna weer lekkere dingen kan eten, maar ik voel me vooral fitter en beter in balans als ik voldoende sport.

Wat is jouw valkuil?

Ik hou van cola light, het is echt mijn guilty pleasure. Ik heb een bedrijf met een gezonde missie, de werknemers mogen zelfs tijdens werktijd sporten, maar er staat altijd een tray’tje cola light op mijn kantoor. Chips is ook een valkuil van mij. Soms pak ik in de avond heel braaf één bakje, zodat ik niet met mijn hand in de zak blijf graaien. Toch eindig ik vaak met een lege zak op schoot. Na het snacken knaagt er vaak een schuldgevoel en daar heb ik een hekel aan. Je snackt omdat je het lekker vindt of omdat je een moment voor jezelf wilt. Daarom ben ik mijn bedrijf gestart. Ik wil dat mensen kunnen genieten van een heerlijke snack maar zich erna gewoon goed voelen.

Zit je op je streefgewicht?

Ik vind het belangrijker hoe ik me voel dan hoeveel mijn lichaam weegt. Gezond voelen betekent voor mij dat ik me geestelijk goed voel, kan rennen met mijn kinderen en een uur lang zonder problemen fanatiek kan sporten. Me goed voelen gaat samen met genieten van eten, dat vind ik belangrijker dan slank zijn.

Doe je wel eens een dieet?

Ik heb vroeger wel eens diëten gevolgd, maar het is niks voor mij. Ik ben verschrikkelijk slecht in diëten, omdat ik ongelukkig word van de regels die bij een dieet horen en ze altijd halverwege weer vergeet. Balans in mijn voeding vind ik veel belangrijker. Als ik bijvoorbeeld weet dat ik in de avond uit eten ga, eet ik een lichte lunch en stop ik me niet vol met broodjes. Als ik niet lekker in mijn vel zit ga ik liever weer wat beter op mijn eten letten en wat meer sporten. Ik start niet direct met een dieet. Ik ga wat eerder naar bed en neem meer tijd voor mezelf. Vaak voel ik me dan na een paar dagen weer fijner.”

