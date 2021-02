’Ik ben burn-out door mijn terrorbaas’

„Och, wat is hij toch ’charmant’ met zijn gladde praatjes. Ik snap niet dat menig vrouw als een blok voor hem valt, want ik vind er weinig charmants aan. Als je echt goed naar hem luistert gaat het altijd alleen maar over ’ikke, ikke, ikke’. Interesse in de ander? Ho maar. Natuurlijk weet hij wat er speelt op de werkvloer, maar het zal niet eens in hem opkomen om te vragen hoe het met iemand gaat. Zijn grote gebrek aan empathie is bijna huiveringwekkend.

Ik ging me er pas echt aan storen toen hij onverwachts het ontslag van mijn collega aankondigde, vlak voor de feestdagen bovendien. De collega om wie het ging kwam net met tranende ogen uit zijn kantoor toen wij bijeen werden geroepen. Hij maakte bekend dat haar contract niet werd verlengd, maar had ook nog goed nieuws te vertellen. Hij liep naar de koelkast, pakte een fles champagne en wilde met ons toosten op het feit dat het bedrijf een topjaar had gehad. Hij schonk een glas voor zichzelf in, kreeg een applaus en zei dat we weer aan het werk konden gaan. Wat een walgelijke vertoning.

Pispaaltje

Diezelfde dag ben ik naar hem toe gegaan om te zeggen wat ik ervan vond. Dat heb ik geweten. Hij was pislink - en zelfs dat is een understatement. Waar ik het gore lef vandaan haalde om iets van zijn slechte timing te zeggen. Als baas moest hij soms nou eenmaal knopen doorhakken. Ik moest blij zijn dat ik niet in zijn schoenen stond.

Vanaf die dag kon ik niets meer goed doen. Dat liet hij niet alleen aan mij weten, maar aan iedereen die het maar wilde horen. Via via hoorde ik dat ik wel erg veel steekjes liet vallen. Van collegialiteit zou ik nog nooit gehoord hebben, want volgens hem bezorgde ik mijn collega’s alleen maar extra werk. Waar ik altijd met al mijn collega’s door een deur kon, kwam daar langzaam verandering in. Na een paar maanden waren veel collega’s als vreemden voor me.

Werkdruk

Mijn terrorbaas zorgde ervoor dat mijn werkdruk steeds hoger werd. Zeg maar gerust dat de verwachtingen onhaalbaar waren. De collega die ontslagen was, werd niet vervangen en ik kreeg al haar werkzaamheden op mijn bordje geschoven. Werkdagen van twaalf uur werden steeds meer norm dan uitzondering. Het was niet mogelijk om hierover in gesprek te gaan met mijn baas, dus stapte ik naar de vertrouwenspersoon. Mijn verhaal werd aangehoord, maar er was niets wat ze voor me kon doen. Het advies was dat ik goed moest nadenken of ik nog wel goed op mijn plek zat. De functie die ik bekleedde vergde nou eenmaal veel verantwoordelijkheid.

Het begon me allemaal te duizelen. Steeds vaker werd ik midden in de nacht wakker met hartkloppingen na nachtmerries, waarna ik meteen verder ging met malen. Ik kreeg zelfs concentratie- en geheugenproblemen. Mijn hoofd liep over en ik was doodop. Wat had ik vandaag anders kunnen doen? Hoe kan het morgen beter? Ik vond maar geen antwoorden op deze vragen. Het licht ging letterlijk uit en ik meldde mij ziek.

Burn-out

Inmiddels zit ik nu een paar weken thuis en heb ik contact gehad met de bedrijfsarts. Volgens haar ben ik burn-out en gaat het nog wel even duren voordat ik weer de oude ben. Ik heb de burn-out nog niet geaccepteerd, dat is iets wat blijkbaar moet. Nu ben ik vooral nog heel boos op mijn baas en mijn collega’s die me hebben laten vallen. Als het aan mij ligt, keer ik nooit meer terug. Maar dat plezier gun ik ze ergens ook weer niet…”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.