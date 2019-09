Xaviera houdt beroemde ’Oei, ik groei’ van haar ouders levend

Ⓒ Goffe Struiksma

In de jaren negentig werd Oei, ik groei! een begrip: het naslagwerk over de eerste 20 maanden in de ontwikkeling van een kind behoorde tot de standaard baby-uitzet. Ruim 25 jaar later heeft Xaviera Plas-Plooij (43) de trots van haar ouders wereldwijd verspreid: het boek is in 29 talen verkrijgbaar en de bijbehorende app is de bestverkochte ter wereld. Dinsdag verscheen de langverwachte opvolger Oei, ik groei! Het zwangerschapshandboek.