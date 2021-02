Daghoroscoop 13 februari - Wees niet bang ijdel te worden gevonden, Maagd!

VANDAAG JARIG

Verzorg je uiterlijk; straal schoonheid en charme uit. Laat je gevoel voor stijl een woordje meespreken door je goed te kleden onder alle omstandigheden en kies modieuze accessoires. Je liefdesleven ziet er gelukkig uit en daar hoef je niet veel voor te doen. Er staan leuke dingen te gebeuren.

ZONDAG JARIG

Persoonlijke onafhankelijkheid kan dit jaar boven aan je agenda staan, dus moet je de omstandigheden daarvoor naar je hand zetten. Neem initiatieven, wie je bent en wat je kunt is belangrijker dan wie je kent. Verander wat nodig veranderd moet worden.

RAM

Een creatieve bui kan je ertoe brengen de verfkwast te pakken of je inrichting te veranderen. Nieuws over een medische doorbraak kan je persoonlijk raken. Moet je werken, dan kun je het aan de stok krijgen met collega’s.

STIER

Maak tijd vrij voor mensen die een beroep op je doen. Raak niet vastgeroest in gewoonten die je beperkingen opleggen. Liefde kan je bezig houden; een bepaalde relatie lijkt geen goed idee. Zet niet te snel iemand op een voetstuk.

TWEELINGEN

Een nieuwe energieke periode breekt aan. Denk na over je doelstellingen en wat je de komende maanden wilt bereiken. Maak plannen en zet een persoonlijk project op de rails. De zondag is perfect voor liefde en geluk.

KREEFT

Je kunt mentaal in een dip zitten, waardoor je een gecompliceerde zaak liefst van je af zult schuiven. Presenteer je ideeën aan vrienden of naasten, dan zul je er zelf van overtuigd raken dat ze het uitvoeren waard zijn.

LEEUW

Bedenk een manier om met je talenten en vaardigheden meer te verdienen en gebruik de methodes die ook anderen voorspoed hebben gebracht. Je hebt een goed oog voor hetgeen potentieel de markt kan veroveren.

MAAGD

Je bent aan verandering of een nieuwe uitdaging toe. Impulsiviteit kan je tot een frivole aankoop bewegen, bewaar de verpakking. Wees niet bang ijdel te worden gevonden. Zorg dat mensen je opmerken als je ergens binnenkomt.

WEEGSCHAAL

Een perfecte dag om met iets nieuws te beginnen. Je kunt gevraagd worden de leiding op je te nemen van een groepering of vereniging en je zult ervaren dat je dat verrassend goed kunt.

SCHORPIOEN

Neem deel aan een wedstrijd of test en zie wat er van komt. Tot je verbazing kun je ervaren dat je wilt winnen. Probeer het leven vaker als een spel te zien dat liefst gewonnen moet worden. Ga geen situaties uit de weg.

BOOGSCHUTTER

Je kunt je tweeslachtig voelen; enerzijds wil je de wereld misschien buitensluiten, anderzijds ben je met je carrière bezig en wil je weten wat er buiten gaande is. Probeer beide behoeften dit weekend te verenigen.

STEENBOK

Hoewel je het hart op de goede plaats draagt, kan hetgeen je zegt prekerig overkomen op iemand die daar niet voor openstaat. Begin bij jezelf als je de wereld om je heen wilt verbeteren. Dat is een spreekwoord dat veel waarheid bevat.

WATERMAN

Je kunt geluk hebben als je gehoor geeft aan een ingeving, maar loop geen risico met het familievermogen of waardevolle bezittingen. Volg als dat kan, een workshop dit weekend en maak je een nieuwe vaardigheid eigen.

VISSEN

De manier waarop een partner zich gedraagt of iets doet, kan verkeerd bij je vallen. Als je alles nog doet zoals je het thuis hebt geleerd, vraag je dan af of het ook net zo effectief anders kan. In relaties is flexibiliteit een kostbaar goed.

