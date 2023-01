Cynthia (31) heeft 40 huisdieren: ’Vakanties en uitjes laten we schieten voor de beesten’

„In zekere zin heb ik mijn liefde voor dieren van huis uit meegekregen. We hadden thuis wel meerdere huisdieren, maar zoveel? Nee, dat niet. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen liefdadigheid. Als iemand zijn vogel of ander huisdier om welke reden dan ook niet mee kan nemen bij een verhuizing, komen de dieren bij ons.

Als we ruimte hebben, zijn ze altijd welkom. Lukt het niet om het beestje te houden? Dan zorg ik er persoonlijk voor dat het net zo’n goed huis of zelfs een betere krijgt. Anders laat ik het diertje écht niet gaan. De keuze wie onze gezellige beestenboel moet verlaten, vind ik verschrikkelijk.

Huishouden

Ik ben denk ik elke dag twee uur bezig met het voeden van de beesten, mijn man Remon doet dit elke dag een uurtje. Meestal doe ik dat als onze dochter Floor op school zit. Op deze manier valt het prima te combineren. In de vakanties helpt ze met het voeden van de beestjes of gaat ze lekker mee naar de paarden, die bij mijn vader staan.

Hij heeft een groot stuk grond, waar hij meerdere paarden kwijt kan. Floor vindt het fantastisch om hieraan een steentje bij te dragen. Als ik thuis de beesten doe, weet ze me ook te vinden. Ze is ondertussen al een grote meid van zeven jaar, dus ik hoef niet constant op haar te letten.

In de ochtend help ik Floor klaarmaken voor school. Dan ga ik naar de paarden, of naar mijn werk. Ik heb een eigen bedrijf; een hondenuitlaatservice. Per dag heb ik ongeveer drie à vier adressen. Ik wandel met elke hond zo’n 20 minuten, dus maximaal vier keer op een dag. In totaal, met reistijd erbij, ben ik daar ruim twee uur zoet mee. En dan moet ik mijn eigen honden nog uitlaten, daar ben ik een ochtend zoet mee.

De hele dag ben ik bezig met de dieren, maar ik vind het heerlijk. Ik kan nooit spontaan weg, maar dat neem ik voor lief. Als we een keer weg willen, moeten we dit zorgvuldig plannen. De oom van Remon staat voor dit soort gelegenheden onder de sneltoets. Hij is gek op onze dieren.

Slang

Mijn man werkt vier dagen als onderhoudsmonteur. Ik denk dat hij een werkweek van 32 uur maakt. Eens per week gaat hij naar school. Remon heeft mbo 3, maar moest voor zijn baan mbo 4 halen. Ik neem het merendeel van de zorg voor de dieren op me, maar Remon en Floor helpen mee.

Floors hamster is bijvoorbeeld haar eigen pakkie-an. Af en toe heeft ze hiervoor wat aanmoediging nodig, maar over het algemeen gaat het goed. Alleen haar slang heeft speciale voeding. Hij krijgt namelijk levende muizen, die ik aan hem voer. Ik kijk er niet meer van op.

Ongelukjes

Zelf vind ik schoonmaken verschrikkelijk. Een halfjaar geleden hebben we daarom een schoonmaker genomen die één keer in de twee weken ons huis onder handen neemt. De overige dagelijkse dingen doe ik, zoals koken, wassen en het vuilnis.

Stofzuigen doe ik dagelijks. Ik zit ook standaard onder het kwijl, mede door mijn Duitse dog-pup. Verkleden heeft geen zin, want binnen een halfuur ben ik weer vies. Voor een plasje of braaksel draai ik mijn hand dus niet om. Met zoveel dieren komen ongelukjes nou eenmaal vaak voor.

Remon houdt zich daar niet mee bezig. Hij doet wat hij kan. Remon is tenslotte de hele dag druk met zijn baan. De huishoudelijke taak die mijn man op zich neemt, is het verzorgen van de papegaaien en de erf-hond buiten.

Zelfstandig

Remon en ik zijn beiden handig. Mijn man is altijd in de tuin bezig met dingen bouwen. Hij heeft nu zijn zinnen gezet op een camper. Maar ik heb zelf ook twee rechterhanden, zo heb ik voor de katten voederbakjes gemaakt.

In een kastje heb ik een voedersilo ingebouwd, die ik heb verbonden aan de chip van hun automatische kattenluik. Op de manier kunnen alleen de katten erbij. Voor klusjes in huis heb ik hem niet nodig. Als ik het zelf kan, waarom zou ik zijn hulp dan vragen?

Mijn dochter is ook heel zelfredzaam en eigenzinnig, maar schoolwerk vindt ze lastig. Daar help ik haar bij. Maar sommige schooldingetjes kan ze zelf. Het voorlezen oefent ze bijvoorbeeld met haar kat Joepie. Haar vier huisdieren ziet ze écht als haar vriendjes. Ze gaat heel behoedzaam met ze om. Ook met de andere dieren overigens, ze weet hoe alles werkt.

Als er kindjes bij ons komen spelen, legt ze uit wat ze wel en niet moeten doen. Naast het verzorgen van haar huisdieren doet ze kleine dingetjes in het huishouden, zoals de tafel dekken en afruimen. Als ze groter is wil ik haar wel meer taken geven.

Financieel

Qua financiën merk ik dat het lastiger wordt om voor zoveel beesten te zorgen. Mijn beesten gaan voor alles, maar een droge boterham als avondeten is niet de bedoeling. Leuke uitjes en vakanties laten we bijvoorbeeld al schieten voor de beesten. Daarnaast durf ik ook niet te lang weg te gaan.

Ruim 300 euro per maand zijn we kwijt aan de voeding voor de dieren. Soms zijn er uitschieters, zoals deze maand waarin we 1300 euro kwijt waren, omdat een van de honden geopereerd moest worden.

Remon betaalt de vaste lasten, puur omdat hij het meeste verdient. We hebben een gezamenlijke rekening. Dit is natuurlijk ontstaan en vonden we wel zo praktisch. Als ik iets nodig heb, meld ik dit en haal ik het eraf. Dit geldt ook voor onze boodschappen en het eten voor de dieren. Betaalverzoeken vind ik onzin, dus daar doen we niet aan.

Met mijn eigen bedrijf haal ik zelf ook geld binnen. Ik ben wel financieel afhankelijk van mijn man nu, maar als het moet zou ik me prima kunnen redden. Wij kiezen er bewust voor dat hij meer werkt, zodat ik voor het huishouden, Floor en de dieren kan zorgen. Ik vind het hartstikke gezellig dat hij er is, maar nodig heb ik hem niet, haha.”

