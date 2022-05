Moet je vrij krijgen bij hevige menstruatieklachten?

Spanje wordt waarschijnlijk het eerste Europese land dat menstruatieverlof mogelijk maakt voor vrouwen. Deze plannen staan in een uitgelekt hervormingspakket, meldt radiostation Candena Ser. Volgens hen wordt het plan volgende week goedgekeurd.

Dysmenorroe

Hevige menstruatiepijn staat bekend als dysmenorroe. Dan heb je hevige krampen in je onderbuik of rug tijdens je menstruatie. Ook hoofdpijn, koorts en diarree zijn symptomen die voor kunnen komen. In Spanje lijdt ongeveer een derde van de vrouwen die menstrueren aan dysmenorroe, zegt de Spaanse Vereniging voor Gynaecologie en Verloskundigen.

Niet veel landen geven vrouwen de mogelijkheid om menstruatieverlof op te nemen. Japan, Zuid-Korea en Indonesië gingen Spanje voor.

Thuiswerken

Je kan bij sommige beroepen ook thuiswerken. Dit zou het werk kunnen verlichten, maar deze optie is niet bij elk beroep mogelijk. Als je bijvoorbeeld juf of kapper bent wordt thuiswerken lastig. De hele dag staan kan vermoeiend zijn als je last hebt van hevige menstruatiepijn. Menstruatieverlof zou dan een fijne oplossing zijn.

Ziek melden

Ziek melden bij hevige menstruatieklachten is niet altijd een optie. Als een werknemer zich te vaak ziek meldt bestaat de kans dat zij hierover in gesprek moet met haar werkgever. Menstruatieverlof zou veelvuldig ziek melden kunnen voorkomen.

Minder aantrekkelijk

Het nadeel van dit plan kan zijn dat vrouwen minder aantrekkelijk worden op de arbeidsmarkt. Een mannelijke werknemer neemt geen drie dagen menstruatieverlof op per maand en zou zo minder geld kosten. Bovendien door vrouwelijke werknemers meer verlof te geven, kan er meer werk blijven liggen en zou de werkdruk hoger worden voor haar collega’s.

