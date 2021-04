Weekhoroscoop 17 - Is je blinde vlek zojuist blootgelegd, Waterman?

Ram

Liefde: Je bent afwisselend enthousiast, teruggetrokken en spontaan waardoor het nog steeds een verrassing voor je partner is wat hij of zij bij thuiskomst aantreft. Met jou is het nooit saai.

Financiën: Geef geen geld uit dat je niet hebt en spaar voor datgene wat je graag wilt, het is de enige manier om je financiën op orde te houden. Alles gaat nu goed op dit gebied en eigenlijk wil je niets liever dan dit zo houden. Dit is direct ook de motivatie om jezelf in toom te houden.

Werk: Hoewel je de druk voelt stijgen blijf je voor de buitenwereld kalm en beheerst. Het is maar goed dat ze jouw gedachten niet kunnen lezen! Desondanks fiets je er toch nog netjes doorheen.

Persoonlijk: Zowel zakelijk als privé weet je van een doorsnee situatie werkelijk iets bijzonders te maken door er je eigen creatieve ‘sausje’ overheen te gooien.

Stier

Liefde: De voorspelbaarheid van jullie relatie begint je behoorlijk te irriteren. Maak je ergernis bespreekbaar zodat jullie er samen aan kunnen werken.

Financiën: Je permitteert je steeds vaker dingen die eigenlijk niet binnen het budget passen. en ziet je banksaldo dan ook gevaarlijk hard slinken. Hoogste tijd om weer even pas op de plaats te maken!

Werk: Trek je niets aan wat anderen wel of niet van je vinden of over je denken; wie zijn zij nou helemaal en waarom is hun goedkeuring zo belangrijk voor je?

Persoonlijk: Je bent klaar voor een nieuwe uitdaging en bent bereid er helemaal voor te gaan, dit gaat jou lukken!

Tweelingen

Liefde: Je weet exact waar je je geliefde blij mee kunt maken. Overdrijven is niet nodig, het zijn juist de kleine dingen die het doen, de mooiste dingen zijn zelfs gratis. Een avondwandeling zonder avondklok, dansen, een voetmassage…

Financiën: Je bent momenteel zo goed aan het sparen dat het je zelfs irriteert dat je de boodschappen moet betalen. Je doet het prima maar probeer niet te bezuinigen op dingen die je gewoon nodig hebt.

Werk: Teveel afleiding haalt je uit je concentratie en belemmert je in je creatieve flow. Zoek indien mogelijk een rustige werkplek zonder al te veel prikkels of achtergrondgeluiden of doe oordopjes in.

Persoonlijk: Zoek de rust op, gun jezelf meer ontspanning en trek geen onnodige verplichtingen naar je toe.

Kreeft

Liefde: Het contact met je geliefde en je gezin heeft momenteel de eerste prioriteit. Hoewel je het ook best gezellig vindt om met anderen af te spreken heb je hier nu geen behoefte aan. Laat je ook niet overhalen met een fles wijn, je rust en privacy zijn je heilig deze week.

Financiën: Hoewel je met zeer weinig geld kunt rondkomen en je financiën netjes onder controle hebt ben je deze week gewoon even lekker ‘stout’ en koop je zomaar die geweldige schoenen voor jezelf. Of iets anders waar je héél vrolijk van wordt. Geniet ervan!

Werk: Onrust, twijfel en een zekere vorm van wispelturigheid maken dat je even niet meer weet wat je nu het beste kunt doen. Wil je iets nieuws gaan leren, iets anders gaan doen of toch op de oude vertrouwde voet verder?

Persoonlijk: Balans, wat is dat? Het is hollen of stilstaan. Of uitgeput in slaap vallen. Maak dagelijks een to-do lijstje, fijn om af te kunnen vinken wat klaar is.

Leeuw

Liefde: Tijdens een ruzie komt plotseling je innerlijke kind naar buiten om te drammen en te dreinen. Je geliefde begrijpt er niets van en jij doet alles goed. Werkelijk Leeuw?

Financiën: Wegens diverse kosten en bijschrijvingen uit verschillende hoeken dreigt het overzicht een beetje zoek te raken. Houd je budget voor de boodschappen en de vaste lasten in elk geval apart en sluis extra inkomsten voorlopig even door naar de spaarrekening.

Werk: Waar je het ene moment haast uit je voegen barst van het zelfvertrouwen kun je je op het andere moment zomaar klein en onzeker voelen. Onnodig! Toegeven dat je wel wat hulp of advies kunt gebruiken getuigt juist van kracht en zelfkennis.

Persoonlijk: Het is tijd om een persoon of situatie die niets meer toevoegt los te laten zodat je weer ruimte hebt voor nieuwe dingen. Hoogste tijd om deze knoop nu eindelijk eens door te hakken!

Maagd

Liefde: Je partner heeft een grote invloed op je denken en doen. Hij of zij weet je net dat laatste zetje in de juiste richting te geven die je nodig hebt.

Financiën: Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer je uitgeeft. Het gevaar bestaat dat je gaat leven naar je geld waardoor je er uiteindelijk net niets op vooruit gaat. Zonde!

Werk: Koppel je emoties los van je rationele denkvermogen en houdt de dingen vooral zakelijk. Sluit ook echt de deur wanneer de werkdag erop zit en laat alles waar je niet extra voor krijgt betaald lekker daar.

Persoonlijk: Zowel zakelijk als privé leer je nog het meest van de dingen die niet goed gaan. Alleen zo kom je erachter hoe het niet moet. Probeer dit niet te zien als falen, maar als waardevolle bijdragen aan je persoonlijke groei.

Weegschaal

Liefde: Dromen die je ’s nachts hebt of herinneringen die je overdag overvallen hebben invloed op je relatie. Kleine dingen kunnen je zomaar boosheid of irritatie opwekken of… je op een heel andere manier opwinden!

Financiën: Hoewel je zelf graag wilt geloven dat je een prima bankier bent en je de financiën volledig onder controle hebt, zegt een klein stemmetje binnenin je dat het tegenovergestelde waar is. Het stemmetje heeft gelijk… Misschien kun je het tij nog keren en wat bestellingen annuleren of retourneren?

Werk: Waar je je aan de ene kant voor alles verantwoordelijk voelt, heb je aan de andere kant absoluut geen zin om het vuur uit je sloffen te lopen voor anderen. Zet je voor de volle honderd procent in, maar wel alleen met het oog op je eigen takenpakket.

Persoonlijk: Je bent oprecht geïnteresseerd in wat iemand drijft of hoe bepaalde dingen zover gekomen zijn. Wees niet verlegen of terughoudend en vraag er gewoon naar. De ander zal je belangstelling als positief ervaren.

Schorpioen

Liefde: Je geliefde is één van de weinige mensen die jouw aangeboren naïviteit kent. Juist deze haast aandoenlijke kant van jou (die je voor anderen meestal goed verborgen weet te houden maar deze week wat meer naar boven komt) vindt hij of zij reuze aantrekkelijk.

Financiën: Waar je graag iets extra’s uitgeeft aan een goede fles wijn, luxe hapjes en vakantie kun je aan de andere kant miepen om boodschappen of abonnementen die een paar euro duurder zijn geworden. Ach, daar kom je ook wel weer overheen, toch?

Werk: Probeer je niet al te veel te concentreren op de dingen die je minder prettig vindt. Alles wat je aandacht geeft groeit. Wat gaat er wel fijn en van wie of wat word je blij? Leg daar je focus op en je dag ziet er plotseling heel anders uit.

Persoonlijk: Het is fijn om waardering te krijgen, maar trek het je niet aan als iemand niet exact op de manier reageert zoals jij graag zou willen. Iedereen is anders en niet iedereen kan zich even goed verwoorden.

Boogschutter

Liefde: Het is alles of niets! Nu maar hopen dat je partner met het oog op je nieuwe plannen niet voor de gulden middenweg wil gaan want dáár voel jij helemaal niets voor. Het is deze week water of wijn en niets ertussenin

Financiën: Hoewel je werkelijk van luxe kunt genieten kun je ook prima met heel weinig rondkomen. Niet omdat het moet, maar omdat je het momenteel als een sport ziet om zo min mogelijk uit te geven zonder ook maar iets tekort te komen.

Werk: Je perfectionisme zit jezelf soms behoorlijk in de weg. Probeer er iets losser in te staan en de dingen iets meer te nemen zoals ze komen. Je kunt nu eenmaal niet alles voor zijn of voorkomen.

Persoonlijk: Bekijk de dingen vooral van de zonnige kant en zie het glas als halfvol in plaats van half leeg. Jouw eigen visie bepaalt voor een groot deel je omgeving.

Steenbok

Liefde: Je hecht veel waarde aan familietradities en aan de vaste rituelen die je zelf binnen het gezin hanteert en doet er dan ook alles aan om deze ondanks de huidige beperkingen door te laten gaan.

Financiën: Geef gerust eens iets uit aan jezelf en de leuke dingen des levens. Niet alles hoeft alleen maar pure noodzaak of verantwoord te zijn. Je verdient het ook om af en toe te genieten van iets dat niet per se nodig is, maar wel gewoon fijn, mooi, leuk of lekker.

Werk: Je vindt het prima om iemand een handje te helpen, zolang hij of zij maar niet al teveel tegen je kletst. Deze week houd je iedereen het liefst een beetje op afstand en de gesprekken beperkt.

Persoonlijk: Als andere mensen op een bepaalde manier willen denken is dit hun eigen keuze. Jij slaapt er gelukkig geen nacht minder om.

Waterman

Liefde: Als je geliefde je alle aandacht geeft, benauwt het je en als hij of zij je met rust laat voel je je niet genoeg gewaardeerd. Een verwarrend weekje voor zowel jou als je partner. Nou ja, dit hebben we allemaal wel eens.

Financiën: Het gat in je hand begint weer akelig op te spelen als je iets moois voorbij ziet komen dat eigenlijk net niet in de planning lag om te kopen. Hoewel je bereid bent er hard voor te werken is het toch handig om jezelf even af te vragen of dit echt verstandig is.

Werk: Je doet graag iets voor een ander en vindt het zeker ook geen probleem om je nek voor iemand uit te steken om een eventuele oplossing te vinden. Grote kans dat het je dankzij je vindingrijkheid en improvisatievermogen nog lukt ook!

Persoonlijk: Andermans mening raakt je harder dan je wilt toegeven. Is het je achilleshiel die geraakt wordt of is je blinde vlek zojuist blootgelegd? Het is nooit te laat om iets van iemand aan te nemen en een andere weg in te slaan.

Vissen

Liefde: Je originele ideeën en bijzondere uitspraken maken dat je partner graag bij je in de buurt is. Jouw gevoel voor humor smaakt werkelijk naar meer. En je ziet er nog top uit ook! Nieuwe jas?

Financiën: Wie wat bewaart die heeft wat en dat geldt deze week zeker ook voor jou. Wanneer je iets moois ziet dat je graag zou willen hebben hoef je alleen maar naar je spaarsaldo te kijken om te zien dat je wens binnen handbereik is.

Werk: Je bent een zeer welkome aanvulling op de werkvloer en bent voor sommige collega’s werkelijk een rots in de branding of zelfs een reddende engel.

Persoonlijk: Je verlegenheid en bescheidenheid blijken je grootste aantrekkingskracht te zijn. Hoe meer je je terugtrekt hoe meer mensen er naar je toe komen, je willen leren kennen en met je willen omgaan.