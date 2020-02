Daghoroscoop 10 februari

VANDAAG JARIG:

Het is uw verantwoordelijkheid of u gelukkig bent of niet. U kunt het leven naar uw hand zetten. Wat anderen doen moeten ze zelf weten, uw eigen leefkeuze is de beste voor u. Breng veranderingen aan die u gelukkig maken; elk gelukkig mens is er één die de wereld niet ongelukkiger maakt.

RAM

Als u minder fit bent dan u zou willen zijn zal het moeite kosten besluiten te nemen en situaties te analyseren. U hebt een neus voor lucratieve zaken, maar kunt de discipline missen om door te zetten. Vraag bedenktijd voor een lastig besluit.

STIER

Het kan moeite kosten om op gang te komen als u zich kwetsbaar voelt en liefst vertroeteld wilt worden. Geen geschikte dag om met iemand in de clinch te gaan, u bent niet assertief genoeg. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen.

TWEELINGEN

U kunt geplaagd worden door eerder gemaakte fouten, maar voel u niet schuldig aan alles wat verkeerd gaat. Een geheime romance die z’n kleur begint te verliezen moet misschien beëindigd worden. Vriendschap kan hakkelen.

KREEFT

Uw organisatietalent zal van pas komen. Ruim uw bureau op, of een kast, de zolder of garage. Maak ruimte voor iets nieuws en ga methodisch en grondig te werk. Verfraai uw omgeving. Durf enig financieel risico te nemen.

LEEUW

De eisen die uw omgeving stelt kunnen de wens doen ontstaan op een onbewoond eiland te gaan wonen. Zover had het niet hoeven komen als u eerder op vragen was ingegaan. Ook professioneel kan een zwaar beroep op u worden gedaan.

MAAGD

U kunt minder actief zijn dan anders, maar uw geest werkt op volle toeren. Maak er gebruik van door nu ingewikkelde materie te doorgronden. Studenten zullen hun stof snel oppikken. Schrijf een verhaal en bied het aan ter publicatie.

WEEGSCHAAL

U kunt een beetje gammel zijn en dat kan u humeurig maken. Breng het grootste deel van de dag alleen door en mijd zware fysieke arbeid. Doordat u anderen aanvoelt kunt u ze praktisch helpen maar sla daar geen munt uit.

SCHORPIOEN

U krijgt een kans om uit te breiden en erkenning te krijgen. Speel het spel op uw eigen manier; een nieuwe aanpak kan het grote geld binnenbrengen. Laat u niet ontmoedigen als degene die u om hulp vraagt dat niet kan geven.

BOOGSCHUTTER

Het kan u ontbreken aan energie na een druk weekend. Let beter op uw dieet of neem een extra kop koffie. Eet liever een calorierijk dan een caloriearm ontbijt. Vraag een collega om hulp als er gesjouwd of getild moet worden.

STEENBOK

U kunt zich lamgeslagen voelen door te veel financiële restricties of omdat u meer wilt dan fysiek mogelijk is. Het leven confronteert u met verplichtingen die u liever zou omzeilen. Neem geen risico met geld.

WATERMAN

Het liefst zou u blijven liggen na het weekend en het zou fijn zijn als u kalm aan kunt doen. Misschien kunt u thuis werken. Moet u wel de deur uit doe dan werk dat u leuk vindt. Kies uw eigen tempo, maar schik u naar anderen.

VISSEN

Span u fysiek niet te veel in; gebruik liever uw hoofd en maak een goede planning voor de rest van de week. Beantwoord brieven en mail familie. Doorbreek uw routine en breng korte bezoekjes aan naasten, klanten of leveranciers.