Feuilleton Dagboek van een Minnares 322: ’Oh god, mijn zwager zit in me’

„Mijn knieën knikken. Hij weet precies waar hij moet zijn. Ik twijfel tussen hem wegduwen of me eraan overgeven. Maar voordat ik kan beslissen, zwaait de keukendeur open.” Ⓒ Getty Images

Als Laura op kerstavond naar de ’All You Need is Love Kerstspecial’ kijkt, verlangt ze plotseling zo erg naar haar ex-minnaar Mark dat ze hem een berichtje stuurt. Maar is dat nu wel verstandig?