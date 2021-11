Weekhoroscoop 48 – Groot succes is te verwachten, Ram

Ram

Liefde: Je relatie kan wel een opkikker gebruiken, maar helaas zit dit er niet direct in. Aan jou de keuze hoe je hiermee omgaat.

Financiën: Je moet langer wachten op een betaling, wat juist nu ontzettend slecht uitkomt. Helaas is er niets aan te doen.

Werk: Je carrière neemt een wonderlijke wending. Groot succes is te verwachten, uiteraard als gevolg van je eigen inzet. Niemand krijgt het allemaal zomaar cadeau, zelfs jij niet.

Persoonlijk: Als je een reis(je) gepland had staan, is de kans groot dat er sprake zal zijn van vervelende vertragingen of tegenvallende accommodaties. Misschien kun je het nog verzetten?

Stier

Liefde: De belastingdienst laat van zich horen, maar het lijkt vooral je partner te zijn die hier het meeste last van heeft.

Financiën: Betalingen uitstellen leidt geheid tot vergeten rekeningen, met onnodige extra kosten als gevolg. Daarbij sta je er financieel goed voor, dus voor je uit schuiven is ook helemaal niet nodig.

Werk: Nieuwe apparatuur maakt het werk niet alleen makkelijker, maar zeker ook leuker.

Persoonlijk: Hoewel je lekker in je vel zit, is je rug momenteel je zwakke plek. Ontlast jezelf en let op je houding.

Tweelingen

Liefde: Jullie relatie wordt op de proef gesteld. Gelukkig kom je er al snel achter dat de personen die meer dan vriendschappelijke interesse in jou tonen niet kunnen tippen aan je huidige partner.

Financiën: Er verandert weinig aan je inkomsten, maar daarentegen rijzen je uitgaven de pan uit. Vooral je auto en /of communicatie-apparatuur jagen je op onkosten. Het gevolg is een onplezierige krappe week.

Werk: Keihard werken en weinig slapen is een onhandige combinatie. Deze week word je met de neus op de feiten gedrukt en zul je inzien dat er toch echt wat dingen moeten veranderen.

Persoonlijk: Gedoe in de wijk zorgt voor onrust. Geen zorgen, hoewel even vervelend is het slechts van tijdelijke aard.

Kreeft

Liefde: Je partner is erg bezig met zijn of haar werk en twijfelt mogelijk om iets anders te gaan doen of wellicht zelfs helemaal met bepaalde werkzaamheden te stoppen.

Financiën: Je hebt interesse in het doen van een investering of staat op het punt een grote aankoop te doen. Hierbij kun je wel wat hulp en advies gebruiken van iemand die al vaker met dit bijltje heeft gehakt.

Werk: Een verandering op de werkvloer is op handen waardoor je andere taken krijgt toebedeeld die je niet gewend bent. Hoe dan ook pakt het niet verkeerd voor je uit.

Persoonlijk: Qua fitness en gezondheid ben je klaar voor een nieuwe aanpak. Dit kan slaan op een nieuwe behandeling, maar ook op een nieuwe begeleider of therapeut.

Leeuw

Liefde: Binnen jullie vriendenkring is er sprake van gedoe, waardoor bepaalde afspraken helaas niet kunnen doorgaan.

Financiën: Een verandering van omstandigheden kost je onverwacht veel geld, maar je krijgt er wel iets moois voor terug.

Werk: Trap niet in mooie beloften. Gouden bergen zijn aantrekkelijk, maar uiteindelijk koop je er niets voor.

Persoonlijk: Als je kinderen hebt zal hen een belangrijke verandering te wachten staan waar ze jou óf deelgenoot van maken óf je hulp bij nodig hebben.

Maagd

Liefde: Naaste familieleden hebben problemen binnen hun relatie. Gelukkig geldt dit niet voor jou en je partner. Probeer over anderen geen vooroordeel te hebben, je hoort altijd maar de helft.

Financiën: In en om het huis zijn er reparaties nodig die flink in de papieren kunnen lopen. Bekijk wat er echt nodig is en wat nog wel even kan wachten.

Werk: Wanneer je wordt gevraagd om na werktijd of in het weekend nog even door te gaan, bekijk dan goed voor jezelf of je dit ook daadwerkelijk aankunt. Geef duidelijk je grenzen aan, zowel naar jezelf als naar anderen toe.

Persoonlijk: Hoewel je nog regelmatig moe bent, gaat het wel de goede kant op en voel je je fysiek weer steeds sterker worden. Blijf goed eten, slapen en als het lukt ook bewegen. Alle beetjes helpen.

Weegschaal

Liefde: De financiën spelen een belangrijke rol, vooral omdat je behoefte hebt aan steun van je partner bij het nemen van een belangrijke beslissing op dit gebied.

Financiën: Een financiële meevaller is te verwachten, dit is mede te danken aan iemand in je naaste omgeving die het goed met je voorheeft.

Werk: Een storing of defect levert behalve de nodige ergernis ook flink wat vertraging op. Probeer in de tijd die je moet wachten iets anders nuttigs te doen.

Persoonlijk: Doe het vooral thuis wat rustiger aan. Een keertje gewoon lekker niets doen is geen schande. Integendeel, je hebt het nodig.

Schorpioen

Liefde: Serieuze gesprekken zijn aan de orde van de dag. De kans is groot dat jullie flink bezig zijn met nieuwe plannen maken voor de toekomst.

Financiën: Het is tijd om steeds terugkerende, onnodige kostenposten te schrappen. Hiervan kun je dan iets leuks gaat doen waar je echt blij van wordt, maar wat je eerst te duur vond.

Werk: Je werkgever zit niet helemaal lekker in zijn vel en iedereen op de werkvloer krijgt hier iets van mee. Hoewel het je prima lukt om een en ander op te vangen, moet dit ook weer niet te lang gaan duren.

Persoonlijk: Zowel privé als zakelijk loopt je laptop, telefoon of PC de kans om besmet te raken met een zeer irritant virus. Misschien een goede reden om dergelijke apparaten deze week wat vaker uit te laten?

Boogschutter

Liefde: Je geliefde heeft veel tijd voor zichzelf nodig om na te denken. Je er zo min mogelijk mee bemoeien is de beste manier om ermee om te gaan.

Financiën: Je doet erg je best om op financieel gebied een goede basis te leggen voor het komende jaar en het lukt je nog heel aardig ook.

Werk: De mogelijkheid doet zich voor om met iemand te gaan samenwerken of zelfs een gezamenlijk bedrijf te beginnen. Zit dit niet in de planning, dan alsnog kun je rekenen op een ingrijpende verandering.

Persoonlijk: Je interesse voor iets waar je eerder met alle plezier meer tijd in wilde steken verdwijnt als sneeuw voor de zon. Helaas, het is wat het is.

Steenbok

Liefde: Zowel jij als je geliefde houdt zich momenteel bezig met werkgerelateerde zaken. Voor jullie allebei zitten er nieuwe mogelijkheden aan te komen. Er zullen belangrijke keuzes moeten worden gemaakt.

Financiën: Je staat op het punt een grote aankoop te doen. Laat je goed informeren en neem desnoods iemand mee die (meer) verstand heeft van het product dat je wilt aanschaffen.

Werk: Goede ontwikkelingen en mooie voorstellen zijn in aantocht. Helemaal goed, je bent zelf ook wel toe aan iets anders.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om wat meer tijd aan jezelf te besteden en dan met name aan wellness en mindfullness. Pure ontspanning is nu zeker geen overbodige luxe.

Waterman

Liefde: Hoewel de liefde nog steeds aanwezig is en de basis goed, hebben jullie wel wat hobbels te nemen de komende week. Ach, zo hebben jullie tenminste ook weer iets goed te maken. Een beetje frictie op z’n tijd houdt het spannend.

Financiën: Je financiën zitten in de lift. Deze tendens zet zich flink door. Het ziet ernaar uit dat 2022 een voorspoedig jaar voor je wordt.

Werk: Je carrière is momenteel alles behalve stabiel. Houd je niet te krampachtig vast aan het oude, maar durf open te staan voor nieuwe mogelijkheden.

Persoonlijk: Bepaalde vriendschappen verlopen niet echt soepel, waardoor je twijfels krijgt of je ermee moet doorgaan.

Vissen

Liefde: Oude koeien komen bovendrijven en zo tegen het einde van het jaar is er nog even flink wat werk aan de winkel binnen de relatie. Is de basis goed, dan komen jullie er wel overheen. Wrikt het al langer, dan moet er misschien een belangrijke keuze worden gemaakt.

Financiën: Net als je denkt dat je alles op orde hebt, dient zich in huis een defect aan. Helaas gaat dit ook nog eens met flink wat kosten gepaard.

Werk: Je contact met bepaalde collega’s is super goed, wellicht zien jullie elkaar ook buiten het werk of spreken jullie af om binnenkort samen iets leuks te gaan doen.

Persoonlijk: Qua gezondheid merk je dat je niet zo goed (meer) tegen bepaalde voedingsmiddelen kunt. Een beetje experimenteren met verantwoorde alternatieven kan geen kwaad, desnoods in overleg met je huisarts.