De Stiefmoeder: ’Zou ze niet gewoon een grapje hebben gemaakt?’

Zaterdag

Ik heb vreselijk geslapen. Dat appje van Eline kreeg ik maar niet uit mijn hoofd. Leroy ligt naast me te ronken. Die heeft overduidelijk nergens last van. In gedachten zet ik een irritant stemmetje op: ‘Wat is Sanne leuk! Zullen we nog een keer afspreken met z’n allen?’ Bah, rotwijf. Ik weet niet wat ze van plan is, maar wel dat het me nu al niet aanstaat. Gefrustreerd sla ik de dekens van me af en loop ik naar beneden om een ontbijtje klaar te maken. Terwijl ik achteloos de broodjes in de airfryer kieper, kom ik tot de conclusie dat ik dit niet voor me kan houden. Het was mijn plan om Leroy er - in ieder geval voor nu - niet mee lastig te vallen, maar nu zit ík ermee. En dat is ook niet de bedoeling. Het is zijn gekke ex, hij regelt het maar.

Even later kruip ik met versgeperst sinaasappelsap, scrambled eggs en afbakbroodjes weer naast Leroy. Hij is inmiddels ook wakker en geeft me een slaperige kus op mijn voorhoofd. ‘Morning mooierd.’ Terwijl hij rechtop gaat zitten en van zijn sap nipt, scrolt hij door zijn telefoon. Zijn gezicht licht op. ‘Ah, kijk! Eline vindt je inderdaad leuk.’ Hij laat me het appje lezen waarvan hij niet weet dat het al de hele nacht door mijn hoofd spookt. Eigenlijk wilde ik ‘m eerst even wakker laten worden, maar het lijkt erop dat dit het moment is. Ik schraap mijn keel. ‘Oké, dus luister.

"En nu zegt ze dat ze me leuk vindt en nog een keer iets wil doen?"

Gisteren, vlak voordat jij binnenkwam, was het heel ongemakkelijk tussen mij en Eline.’ Ik vertel hem precies wat zijn ex mij gisteren heeft verteld. Dat ze mij niets meer dan een stom speeltje noemde en zei dat zij en Leroy weer bij elkaar zouden komen en samen een gezinnetje zouden vormen. ‘En nu zegt ze dat ze me leuk vindt en nog een keer iets wil doen? Ik vind het maar raar. Ze is iets van plan. Dus of nog een keer met z’n allen afspreken nou een goed idee is…’ Leroy kijkt me verbouwereerd aan en fronst zijn wenkbrauwen. ‘Zou ze niet gewoon een grapje hebben gemaakt?’ Mijn hemel… meent hij dit nu? Ik voel de boosheid opborrelen. ‘Een grapje? Niet héél grappig om zo tegen de vriendin van de vader van je kinderen te praten. Of vind jij van wel?’

‘Zo bedoel ik het niet.’ Hij probeert me een kus te geven, maar ik wend mijn hoofd af. ‘Kan best, maar zo zeg je het wel. Jij hebt niet gezien hoe ze me aankeek gisteren. Het was geen grapje.’ Leroy haalt zijn schouders op. ‘Oké, ik geloof je. Wat wil je dat ik doe?’ Nu vraagt hij me wat. Daarover had ik nog niet nagedacht. Ik wil niet dat hij haar confronteert. Dan is het net alsof ik niet voor mezelf kan opkomen. En elkaar nooit meer zien zou een goede oplossing zijn als er geen kinderen in het Leroy-pakket zaten, maar dat gaat ook niet op. Ik stel daarom voor om inderdaad iets te gaan doen met z’n allen. Nu Leroy van de situatie weet, voel ik me daar wel oké bij. ‘App maar terug dat ik haar ook leuk vind en dat het een goed idee is om nog een keer iets te gaan doen samen.’ Braaf volgt Leroy mijn instructies op. ‘Oké, verzonden.’ Eens kijken wat ze hierop te zeggen heeft.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.