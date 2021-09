Daghoroscoop 27 september - De ochtend kan verwarrend beginnen, Kreeft

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid moet er de afgelopen jaren op vooruit zijn gegaan. Op Pluto na, die af en toe een spaak in jouw wiel wil steken, zijn de andere planeten je goed gezind. Door beter op je lichaam te letten zul je je fitter voelen, maar denk niet dat je nu alles aan kunt, overdrijven is nooit goed.

RAM

Werk je in de technologie of verkoop, dan kun je met extra productiviteit te maken krijgen en betere dan gemiddelde verkoopresultaten. Een prima dag om een auto, boot of apparatuur aan te schaffen, als je de deal meteen kunt tekenen.

STIER

Je kunt anderen met je gedachten choqueren, zeker als je doorgaans duidelijk communiceert. Vaagheid hoort niet bij jou, dus maak het mensen niet te moeilijk om je te begrijpen. Je kunt iets vergeten doordat er veel door je hoofd spookt.

TWEELINGEN

Begin vroeg zodat je zoveel mogelijk uit deze dag haalt. Je bent vandaag scherp en slim en zult geen moeite hebben met het beantwoorden van telefoontjes en mail. Later vandaag kan je minder gemotiveerd zijn, en zelfs verward.

KREEFT

Hopelijk heb je de wekker gezet als je een vroege afspraak had, want je kan je hebben verslapen. De ochtend kan verwarrend beginnen, maar naarmate de dag vordert knap je op. Blijf, als dat kan, vanochtend een uur langer thuis.

LEEUW

Typisch een dag om met anderen door te brengen. Niemand kan beter dan een goede vriend(in) jouw stemming verbeteren en je aan het lachen maken. Wissel de laatste grappen uit. Binnen een groep neemt de eensgezindheid toe.

MAAGD

Op deze opwindende dag zullen zelfs de meest uitdagende taken een peulenschil zijn. Stel je positief op. Het toepassen van nieuwe ideeën zal nog betere resultaten te zien geven dan je verwacht. Winst kan opnieuw worden geïnvesteerd.

WEEGSCHAAL

Samenwerking met een inventief persoon kan tot uitzonderlijk resultaat leiden. Zeker als je iets wilt doen in de publieke sector of iets wilt publiceren. Ga op zoek naar iemand die jouw vaardigheden complementeert met ervaring.

SCHORPIOEN

Je kunt vandaag het gevoel hebben dat je iets eerder hebt meegemaakt. Laat gebeurtenissen de revue passeren en kies de meest waarschijnlijke om je in de juiste richting te sturen. Een gesprek kan je zorgelijk stemmen.

BOOGSCHUTTER

Verwacht geen wonderen ook al communiceer je goed. Waar je naar verlangt ligt uiteindelijk in de handen van anderen. Laat jouw oordeel niet vertroebelen door een bepaald gemis. Leer zoveel mogelijk mensen kennen.

STEENBOK

Door je werkplek te reorganiseren kun je efficiënter werken en maken extra taken jouw leven niet ingewikkelder. Houd je gewicht goed in de gaten. Controleer elke dag je dieet, drink minder alcohol en ga naar de sportschool.

WATERMAN

Meerdere dingen tegelijk doen gaat je goed af; gelukkig maar, want de komende dagen kan dat van pas komen. Motiveer jezelf als tijdrovende zaken je aandacht opeisen. Boek een late vakantie en kies een rustige bestemming.

VISSEN

Er dreigt storm en je zult je moeten aanpassen. Besteed extra aandacht aan rekeningen en betaal ze op tijd. Tegen de avond verbetert de trend, al zul je liever thuis blijven dan er op uit te trekken. Doe jezelf geen geweld aan.

