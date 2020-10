’Ik wil mijn dementerende man niet meer verzorgen’

Lieve Sabine, dit jaar ben ik 60 jaar getrouwd. Voor velen is dit een mijlpaal maar voor mij is het een hel. Mijn hele leven heb ik onder het juk van mijn echtgenoot geleefd. Hij was een tiran en zijn wil was wet. Sinds een jaar of drie is hij aan het dementeren. In het begin was het nog wel aardig. Hij vergat dingen en was makkelijk om de tuin te leiden. Maar inmiddels moet ik hem volledig verzorgen en is hij alleen nog maar boos.

Ik zal even wat meer vertellen over Henk. Hij werkte als vertegenwoordiger en zat altijd op de weg. Omdat hij verzekeringen verkocht, reisde hij heel Nederland door. Ik was thuis bij onze drie kinderen en zorgde voor iedereen. Kwam hij thuis, dan stonden de piepers op tafel. Moest hij de volgende dag weer op pad, dan hing zijn overhemd gestreken klaar. Maar hij was nooit gezellig of aardig. Altijd nors en ontevreden. Dronk hij een borrel dan werd hij agressief en sloeg mij of de kinderen regelmatig. De seks was altijd grof en voor mij afschuwelijk. Ik liet hem maar zijn gang gaan en was iedere keer blij als het over was. Hij schold me altijd uit voor lelijke trut en na een poosje ben ik hem gaan geloven. Ik was het aankijken niet waard.

Ik ben bij hem gebleven omdat ik de moed niet had om te vertrekken. Waar moest ik heen? Ik kreeg huishoudgeld van hem, en wat ik daarvan spaarde, gaf ik aan de kinderen. En nu moet ik nog steeds voor hem zorgen maar ik kan het amper opbrengen. Hij heeft al drie verpleegsters het huis uitgejaagd met zijn grofheden. Lopen gaat amper en hij is incontinent. Soms zou ik hem het liefste gewoon laten liggen. Stik er maar in denk ik dan. Maar ik krijg het niet over mijn hart. Mijn kinderen zeggen dat ik hem in een verzorgingstehuis moet laten opnemen maar ik ben nog fit genoeg om hem zelf te verzorgen. Maar leuk vind ik het niet. Ik weet het niet meer. Wat moet ik doen?

Sabine: „Misschien kunt u toch beter even contact opnemen met de huisarts. Hij of zij kan u wellicht heel gericht helpen en raad geven. U zou ook met de alzheimertelefoon kunnen bellen op 0800 – 5088. Daar kunt u uw verhaal ook kwijt en zij bieden zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij het omgaan met dementie. Het is misschien ook fijn om contact te hebben met mensen die hetzelfde als u meemaken? Zij kunnen u ook tips geven. Op dementie.nl vindt u heel veel informatie waarmee u misschien geholpen bent. En uw kinderen zouden wellicht ook een handje kunnen helpen. Al was het om u een beetje te ontlasten. Ik wens u heel veel sterkte!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!