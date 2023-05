Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Tara (26) doet het met haar baas (54): ’Zijn vrouw moest eens weten’

’Iedere week zijn er minstens drie dagen dat we alleen op kantoor zijn.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Tara (26). Ze heeft een affaire met haar baas Daan (54). „Zijn vrouw komt regelmatig even aanwaaien op kantoor, ze moest eens weten. Of ik me schuldig voel? Waarom zou ik. Ik ben niet getrouwd!”