Elise is 42 kilo kwijt: ’Snaaien doe ik dagelijks’

Waarom heb je besloten om af te gaan vallen?

„Toen ik veertien was heb ik een zware depressie gehad. Daarvoor ben ik tien maanden intern behandeld in een zorginstelling. Hier ben ik veel aangekomen. Ik was er namelijk alleen bezig met mentale gezondheid en niet met fysieke gezondheid. In 2018 besloot ik daarom om af te gaan vallen. Een tijdje daarna leerde ik mijn huidige vriend kennen. Ik schaamde mij toen voor hoe ik eruit zag. Ik dacht: wat moet zijn familie wel niet denken als zij zien met wie hij een relatie heeft? Mijn vriend heeft gelukkig nooit een probleem gemaakt van mijn gewicht.”

Hoe ben je uiteindelijk zoveel afgevallen?

„Vroeger heb ik alle diëten uitgeprobeerd die er zijn. Ik heb veel gejojood met afvallen en aankomen. De afgelopen drie jaar heb ik geprobeerd af te vallen door te eten in een calorietekort. Dit is mij uiteindelijk gelukt, nu ben ik al 42 kilo kwijt. Het is niet moeilijk om dit vol te houden. Van mijzelf mag ik alles eten. Af en toe eet ik zelfs in één keer een zak snoep of chips leeg. Dan moet ik van mijzelf dealen met de gevolgen, namelijk misselijk zijn. Dit weerhoudt mij ervan om het weer te doen.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik begin de dag met een ontbijtje. Eigenlijk is dat iedere dag anders, bijvoorbeeld brood of crackers. Om een uur of tien heb ik pauze op werk. Als ik dan trek heb, eet ik wat fruit. De lunch kan ook heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld brood, maïswafels of wrap met kipfilet en sla. Aan het einde van de middag eet ik nog een tussendoortje, zoals een koekje. ’s Avonds eten ik en mijn vriend volgens mij heel normaal. Dit kan variëren van aardappels, tot pasta, of bami. Voorheen volgde ik een streng Ketodieet, waardoor ik geen koolhydraten mocht eten. Hiervan viel ik wel af, maar wanneer ik stopte, kwamen de kilo’s er weer bij. Nu eet ik dagelijks koolhydraten. Iedere dag voelt nu als uit eten gaan. Als ik voor de televisie zit, eet ik wel eens een stukje chocolade of een bakje chips.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Nee, ik zou graag nog vijf tot zeven kilo afvallen. Al heb ik hier geen haast bij. Dat had ik wel toen ik zo zwaar was. Ik walgde van mijzelf als ik in de spiegel keek. Mijn doel is wel om voor volgende zomer die kilo’s kwijt te raken. Of beter, voordat ik ga trouwen. Afgelopen zomer ben ik namelijk verloofd. Ik zou het leuk vinden om echt te kunnen stralen op mijn bruiloft.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik rook niet, hier heb ik namelijk een hele zware afkeur tegen. Af en toe drink ik wel eens een wijntje of een cocktail. Daarvoor leg ik mijzelf geen beperking op. Ik drink heel sporadisch een drankje. Als er een beperking op zou liggen is dat meer omdat ik de dag erna geen kater wil, dan om het aantal calorieën dat in alcohol zit.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Genieten! Beperk jezelf niets. Je moet alles van jezelf mogen eten, maar dan wel met mate. Op die manier kan je een gezonde leefstijl bereiken, maar ook een goede relatie met voeding. Alles is bij wijze van spreken goed voor je, tenzij je het woordje té ervoor zet. Een gezonde relatie met voeding is heel belangrijk. Dat maakt het voor jezelf een stuk makkelijker namelijk.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Als ik niet veel te doen heb, ga ik ongeveer drie keer per week naar de sportschool. Hier ga ik bijvoorbeeld op de loopband of crossfit staan. Ik begrijp niks van de oefeningen met gewichten. Ook sport ik een aantal keer per week thuis. Dan volg ik meestal YouTube filmpjes. Dit zijn simpele work-outs op muziek, hier verbrand je ongeveer vierhonderd calorieën mee.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Snaaien, dit doe ik dagelijks. Als ik door drukte niet voldoende heb gegeten ga ik snaaien, bijvoorbeeld met snoep. Het gebeurt ook wel eens dat ik dan ’s avonds een grote schaal chips leeg eet, in plaats van een kleine zoals ik normaal zou doen. Ik los dit op door veel te gaan wandelen. Schuldig voel ik mij niet als ik heb gesnaaid. Schijnbaar had mijn lichaam op dat moment gewoon honger. Ik probeer het met mate te doen.”

Het Voedingscentrum over een Ketodieet

Een Ketodieet is een streng koolhydraatarm dieet met minder dan 50 gram koolhydraten. Vormen van koolhydraten in onze voeding zijn suikers, zetmeel en vezels. De Gezondheidsraad adviseert dat wie gezond wil eten, minimaal 40% van zijn energie uit koolhydraten haalt. Als je bijna geen koolhydraten eet, zit er weinig glucose in je bloed. Om toch voldoende brandstof te hebben gaat je lichaam over op vetzuurverbranding. Door het verbranden van vetzuren ontstaan er ’ketonen’ of ’ketonlichamen’. Je lichaam kan ketonen als brandstof gebruiken in plaats van glucose. Ketonen maken het bloed zuurder. Het lichaam komt door het volgen van een Ketogeen dieet in ’ketose’

Net als andere diëten om af te vallen, kan het ketogeen dieet helpen om af te vallen, als je minder calorieën binnenkrijgt dan voor het dieet. Een voordeel is dat dit dieet vaak rijk is aan eiwitten, en het eten van voldoende eiwitten tijdens het afvallen kan ervoor zorgen dat er mogelijk meer spiermassa behouden blijft. Een nadeel is dat veel koolhydraatarme diëten vaak veel (verzadigd) vet en te weinig voedingsvezels leveren. Bij gezonde volwassenen lijkt ketose op de korte termijn geen grote gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen. Maar de effecten van het ketogeen dieet op gewicht en gezondheid op de lange termijn zijn onbekend.

Het Voedingscentrum over eten in een calorietekort

Een calorietekort ontstaat wanneer je minder calorieën binnenkrijgt dan je lichaam verbruikt. Hoeveel calorieën het lichaam nodig heeft verschilt voor mannen en vrouwen, per leeftijd en of er sprake is van een actieve of inactieve leefstijl. Als alle energie die via voeding binnenkomt ook weer wordt gebruikt, is het lichaam in energiebalans. Als er meer energie binnenkomt dan dat het lichaam gebruikt, blijft er energie „over.” Dit teveel aan energie slaat het lichaam op als vet. Wanneer dit langere tijd achter elkaar gebeurt neemt het lichaamsgewicht toe. Krijgt het lichaam minder energie binnen dan het gebruikt (calorie te kort), dan maakt het lichaam energie vrij uit onder andere vet en val je af. Iemand is in energiebalans wanneer hij over een langere periode op hetzelfde gewicht blijft.

Een heel streng dieet helpt vaak maar even, omdat het slecht vol te houden is op de langere termijn. Zodra je weer normaal gaat eten, is de kans groot dat de kilo’s er weer aan vliegen. Het Voedingscentrum adviseert: eet iets minder, zorg voor variatie en voor meer beweging. Probeer 0,5 tot maximaal 1 kilo gewichtsverlies per week aan te houden. Als je namelijk de tijd neemt om gewicht te verliezen, dan is het makkelijker om je gezonde gewicht op de lange termijn vast te houden.

