’Verplicht een mondkapje nou gewoon!’

Want ik ben de kluts kwijt. Ben ik nou wel verplicht om een mondkapje te dragen in de winkel of niet? Gisteren dacht ik toch even te horen dat die alleen verplicht werden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ik woon niet in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag dus dat geldt niet voor ons, de niet ingezetenen en/of bezoekers van één van deze drie steden. Dus ik hoef daar geen mondkapje op.

Schijnveiligheid

Maar wacht. Winkeliers mógen klanten weigeren die geen mondkapje dragen. Maar ze hoeven hen niet te weigeren als ze geen zin hebben om politieagentje te spelen. Grote winkelketens als HEMA en supermarkten laten klanten daarin vrij. Geldt dat nou alleen voor de Randstad of het hele land? En dan nog iets: werd er niet altijd beweerd dat mondkapjes schijnveiligheid boden? Ik begrijp er niks meer van. Jij wel? Dus je moet een mondkapje op maar het hóeft niet. Je mag een mondkapje op maar eígenlijk moet het. Maar áls je er eentje draagt, biedt dat schijnveiligheid maar doe toch maar wel. Of niet. Wat is het nou?

Ik vergelijk het dragen van een mondkapje met het inconsequent opvoeden van kinderen. Elke ouder weet dat consequent zijn het meest gewilde effect heeft. Het is niet goed te praten als de ene ouder Harm van 11 toestaat om een zak chips naar binnen te proppen vóór het avondeten en dat Anneloes van 9 voor straf naar haar kamertje wordt gestuurd door de andere ouder omdat ze het lef had om een appeltje op te peuzelen net voor dat het avondeten werd geserveerd.

(V)echtscheiding

Nee. De regel is: ’Vlak voor het eten wordt er niet meer gesnoept’. Punt uit. Daar valt niet aan te tornen. Geen chips voor Harm. Geen appeltje voor Anneloes. Niets. Inconsequent opvoeden leidt niet alleen tot vervelende, zeikerige kindertjes maar ook tot ruziënde kindertjes en ruziënde ouders met uiteindelijk een (v)echtscheiding tot gevolg.

Dus. Overheid. Gedraag je nou eens als een consequente opvoeder. Verplicht mondkapjes in het openbaar. Of niet. Maar: wees duidelijk. Niet dat halfslachtige ge-mits en ge-maar waardoor niemand meer weet waar hij/zij aan toe is. Alleen zo voorkom je jengelende kinderen. Ruziënde kinderen èn ouders die in een vechtscheiding belanden.