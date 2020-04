’Mag mijn dochter (10) make-up dragen?’

De nieuwsgierigheid naar make-up is inderdaad onderdeel van de ontwikkeling van haar identiteit, merkt kindercoach Marlies Ganzeboom op. “Zo gebeurt het dat jonge kinderen op hun handen gaan tekenen, graag geschminkt worden, of gezellig ‘even willen make-uppen met vriendinnetjes. De een is daar wat eerder aan toe dan de ander, bijvoorbeeld omdat ze een voorbeeld nemen aan hun oudere zus of beïnvloed worden door vriendinnen of online persoonlijkheden.”

Hoeveelheid

Marlies raadt daarom aan om de wens van je kind niet direct neer te sabelen. “Het is voor haar nu eenmaal belangrijk om erbij te horen. Afhankelijk van hoeveel make-up ze dan wil gaan gebruiken, kun je er natuurlijk wél over in gesprek gaan. Zo nu en dan een beetje mascara is een ander verhaal dan een laag foundation en de haren vol in de lak.”

“Probeer te polsen wat haar argumenten zijn. Waarom wil ze dit? Wat vindt ze bijvoorbeeld van vriendinnen die al make-up dragen? Wat vindt ze zelf het allermooiste en wat vindt ze bij een ander mooi? Een kind van 10 kan prima een mening vormen; zodoende kun je er bijvoorbeeld achter komen of ze zich probeert te conformeren aan groepsgedrag, of dat er andere redenen zijn voor haar voornemens.”

Luisteren

“Dat kan nog interessant zijn voor jou als moeder ook! Luister dan ook goed naar haar. Een kind meet zich aan alles en iedereen om zich heen en de invloed van sociale media en vrienden is enorm. Altijd maar doen wat mama zegt hoeft echt niet, en daarom is een beetje make-up ook echt niet erg, maar het is wél goed om hen te laten nadenken over de dingen die ze willen en doen. Compleet loslaten en haar zichzelf vol in de visagie laten zetten is immers ook niet nodig.