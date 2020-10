’Willem wil nog steeds wraak nemen’

Voor Astrid maakte de strafmaat van haar broer Willem weinig uit. „Hij zal nog steeds wraak op ons willen nemen.” Ⓒ Philip van Ierschot

AMSTERDAM - - De beste reportages uit De Telegraaf! Dit is een verhaal uit augustus 2019 Astrid Holleeder vult haar tijd met schrijven. „Dat is mijn enige uitlaatklep. Tijdens het proces had ik voortdurend de neiging om Willem uit te schelden. Ik was één vat kolkende emotie. Door alles op een rijtje te zetten, werd ik weer rustig. Schrijven is mijn redding.”