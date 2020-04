Katinka: Pas toen mijn nichtje (23) ziek werd, werd ik donor

Corona is kak, mee eens. Maar weet je wat pas echt kak is? Ziek zijn in tijden van corona. Anderhalve week geleden werd mijn nichtje Annemieke 23. Het werd een feest zonder slingers, zonder ballonnen, zonder raamvisite, maar wel... met leukemie.

Donor

Annemieke heeft net haar tweede chemo gehad en nu is het afwachten hoe haar lichaam erop reageert. Als het goed uitpakt, wordt ze afhankelijk van een donor. Alleen is er op dit moment geen geschikte donor. Ook haar drie broers zijn niet geschikt. Dus wordt er via de wereldwijde donorbank gezocht maar er zijn wachtlijsten.

Die wachtlijsten hebben mij aan het denken gezet. Want, waarom ben ik geen donor? Ben ik daar ’te druk’ voor in mijn leven? Heb ik er daarom nooit aan gedacht? Want over donor worden ben ik pas gaan nadenken nu ik de noodzaak ervan van dichtbij meemaak.

Stamceldonor

Pas nu met Annemieke ben ik erover gaan nadenken maar heb ik - eerlijk is eerlijk - wel direct stappen gezet: ik heb mijzelf opgegeven als stamceldonor via Matchis. En inschrijven was zo gepiept! Stamceldonatie gaat via je bloed en de kans dat je wordt opgeroepen is heel klein. Zo is mijn neef - de broer van Annemieke - al zeven jaar donor maar nog nooit opgeroepen. Na inschrijving en/of donatie kan je gewoon weer verder met je leven. Alleen dan wel als een beter mens. Dus... zet jij dit ook nog even op je to-do lijstje?