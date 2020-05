Haarstyliste Sharon moet aan de bak: Niemand wordt blij van 10 cm uitgroei

Ⓒ Eigen beeld

Het werd al besproken in de wandelgangen, maar woensdag werd het nieuws officieel bevestigd: vanaf 11 mei mogen de kappers weer open. Zo ook Sharon Honselaar (33), die in september begonnen is als zelfstandige haarstyliste en in maart haar deuren moest sluiten. „Gezondheid gaat boven alles, maar het was wel even een zure appel waar ik doorheen moest bijten.”