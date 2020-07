Kan niet bestaat niet; de Nederlandse vrouw WIL gewoon niet hard werken

Ach, die arme Nederlandse vrouwen. Ze zitten vast in de zogenaamde ‘deeltijdklem’. Ze willen wel, maar ze kunnen gewoon niet. Wie haalt er dan tenslotte de kinderen op van school? Wie brengt het kroost naar hockey en pianoles? Wie zorgt dat de piepers op tafel staan, als man en kinderen van werk en kinderdagverblijf komen?

Onze samenleving is volledig ingericht op het zogenaamde ‘anderhalfverdienersmodel’, waarin hij kostwinner is en zij een leuk fooitje verdient voor de extraatjes. Als vrouw fulltime werken - laat staan een topfunctie hebben - is daardoor niet mogelijk. Hoogleraar economie Janneke Plantenga zei deze week in de Volkskrant dat het ‘heel moeilijk is om daar als individuele vrouw uit los te breken’. En in heel het land knikten de deeltijddames instemmend. Maar als fulltime werkende vrouw schud ik mijn hoofd. Wat een bullshit.

Jaren ’50 cultuur

Het is inderdaad waar dat we in Nederland nog steeds in een soort jaren ‘50 cultuur leven. Ik verbaas en erger me al jaren aan de idiote schooltijden in dit land. Ik vraag me al jaren af hoe het mogelijk is dat je in een modern, Westers land nog steeds je kind uiterlijk om 18:00 uur moet ophalen bij het kinderdagverblijf en dat er geen mogelijkheid is dat het er avondeten krijgt, zoals in zoveel andere landen heel normaal is.

Ik vind het absurd dat er zo lang gesteggeld moest worden over verlengd vaderschapsverlof en dat dat, nu de mannen er eindelijk een paar luizige weken bij hebben gekregen, ook nog maar tegen 70 procent van hun loon is. Dus ja, het klopt dat ons systeem volstrekt achterhaald en ongeëmancipeerd is. Maar dat systeem gaat nooit veranderen als we er zelf niets aan doen. Als je iets wilt, moet je het gaat halen, want er is echt niemand die het je komt brengen. Wil jij als vrouw dus fulltime werken; carrière maken, die corner office met die kalfslederen bureaustoel? Dan geef je het systeem een dikke middelvinger en ga je ervoor. Maar dát is dus het probleem in Nederland: de meeste vrouwen hebben daar helemaal geen zin in.

Zeg het gewoon

De meeste vrouwen in Nederland wíllen helemaal niet hard werken. En niet willen is iets heel anders dan niet kunnen. Ik ben een beetje klaar met het gemiep van vrouwen die ‘het systeem’ gebruiken als excuus om hun gebrek aan ambitie mee te verhullen. Voor de duidelijkheid: het is prima als jij geen behoefte hebt aan carrière maken. Als jij tevreden bent met een baantje van een paar dagen per week en geen zin hebt in lange werkdagen en hoge werkdruk, dan moet je dat helemaal zelf weten. Maar zeg dát dan gewoon.

Geef dan gewoon toe dat je niet wilt. Ga je niet verschuilen achter onmogelijkheden die er niet zijn. Kan niet bestaat niet. Alles kan; voor alles is een oplossing. Alleen moet je die dan wel willen zoeken. Dat kost meestal wat tijd en moeite, en soms moet je even schipperen. Maar voor niets gaat alleen de zon op.

Hypocriet

Iedere vrouw mag zelf weten hoe ze haar leven inricht, maar laten we dan gewoon wel eerlijk zijn. Ik vind het namelijk nogal hypocriet dat er door vrouwen in dit land wel aan de lopende band geklaagd wordt over ongelijkheid en hoe zwaar we het allemaal wel niet hebben, terwijl we er tegelijkertijd niet voor achter het aanrecht vandaan willen komen. Met die mentaliteit ondermijnen we de emancipatie eigenhandig, terwijl we daar nou juist nog zo’n enorme slag te slaan hebben. Al was het alleen maar op het gebied van keuzevrijheid.

Ook dat is namelijk emancipatie: het hebben van keuzevrijheid. Maar wees dan ook een grote meid en sta achter je keuze. Jij hebt die tenslotte zelf gemaakt. En niemand anders.