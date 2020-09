’Moeten wij ook in Nederland vaker een mondkapje dragen?’

In Duitsland bijvoorbeeld is het al langere tijd verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, de openbare gebouwen, de horeca en de winkels. In andere landen is het al langer verplicht om op verschillende plekken een mondkapje te dragen. Zo geldt in Frankrijk: hoe meer besmettingen er zijn, in hoe meer steden de mondkapjesplicht wordt ingevoerd. Sinds 1 september is daar een mondkapje dragen op het werk zelfs verplicht. Dat mag alleen worden afgedaan in individuele en afgesloten werkkamers.

Ook in België draag je standaard een mondkapje in openbare gebouwen en in het openbare vervoer. In winkels en horeca is een mondkapje verplicht als afstand houden lastig is. Hier geldt de plicht voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder.

