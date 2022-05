Helen’s dagboek deel 583: ’Wat als ze hem ernstig verwonden?’

Premium Gossip

’Dronken Depp dwong Amber Heard tot seks’

Nadat Johnny Depp drie weken de kans had zijn kant van de zaak over vermeend huiselijk geweld te delen, is het nu de beurt aan Amber Heard. Een expert op het gebied van huiselijk geweld beschrijft de voorvallen zoals zij die van Amber hoorde. „Hij dacht dat het acceptabel was om zijn vingers in Ambe...