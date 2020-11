Een waarschuwing bij een serie... Betutteling?

Volgens The Sun wordt voorafgaand aan drie van de tien afleveringen de volgende mededeling getoond: In de volgende episode zijn scènes te zien over een eetstoornis die voor sommige kijkers moeilijk kunnen zijn. Voorzichtigheid is geboden. Het nieuwe seizoen over het Britse koningshuis is vanaf 15 november op Netflix te zien.

Bekijk ook: The Crown krijgt waarschuwing voor beelden over eetstoornis

Het is niet de eerste keer dat Netflix waarschuwingen bij heftige scènes toont. In 2018 was er al enige ophef om de heftige scènes in 13 Reasons Why. Aan het nieuwe seizoen besloot men toen een waarschuwing toe te voegen: Als kijkers worstelen met zelfmoordgedachten, is die serie misschien niet voor hen geschikt. In 2019 werd de bewuste scène - waarin hoofdpersonage Hannah haar leven beëindigt - aangepast.

Bekijk ook: Netflix waarschuwt voor 13 Reasons Why

Praat mee

Wat vind jij? Is het goed dat er zo’n waarschuwing bij een serie als The Crown wordt geplaatst? Of vind je het betutteling en kan je als kijker prima zelf bepalen of iets te heftig voor je gaat zijn? Praat mee op onze Facebook-pagina!