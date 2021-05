Deze bloemen zijn de trend op je bruiloft

Tot nu dan. Want na jaren van rozen, bloesemtakken en wilde bloemenaccenten, doet ineens de droogbloem haar opmars in zowel boeket, decoratie, als haaraccessoire. Moderedacteur Kim Querfurth weet precies waarom:

Nostalgisch

„De droogbloem is veel flexibeler om te buigen. Zo’n harde verse steel breekt sneller. Dat is onhandig als je bijvoorbeeld bloemen door het haar wil vlechten. Daarbij zien droogbloemen door de vaak iets warmere kleuren er al heel snel nostalgisch uit. Wit wordt crème, groen wordt zachtbruin. Wil je na de bruiloft je boeket bewaren, dan hoef je ook niet met een ingewikkelde en dure procedure de bloemen te conserveren. Ze kunnen zo in een vaas!”

„Kies wel voor stevige bloemen die de hele dag mooi blijven bijvoorbeeld gipskruid, rozen of waxflowers. Een voordeel bij warm weer is dat deze droogbloemen ook niet zullen verwelken gedurende de dag. Tip: fixeer de bloemen gerust met wat haarlak, samen met je lokken mee. Liever los haar? Kies dan voor een losse bloemcorsage in het haar die je kapster met een stukje ijzerdraad stevig vast kan zetten. Let op dat de bloemen nooit te zwaar zijn!”