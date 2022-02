’Ik krijg mijn dochter (4) niet in haar eigen bed’

„Al sinds onze dochter geboren is, slaapt ze op de kamer bij mij en mijn man”, schrijft Nienke. „Heel gezellig, maar nu ze 4 is moet dat toch echt gaan veranderen. We hebben al meerdere pogingen gedaan om haar op haar eigen kamer te laten slapen, maar dat levert altijd ontzettend veel protest en drama op.”

„Een enkele keer krijgen we haar in haar eigen bedje in slaap, maar dan moet ze wel echt uitgeteld zijn zodat haar protest langzaam afzwakt. Soms lukt het met leugentjes om bestwil, maar ook daar trapt ze inmiddels niet meer in. Uiteindelijk zal ze toch echt zonder ons moeten kunnen slapen, hoe pakken we dit aan?”

Eerder

Idealiter had Nienke haar dochter al veel eerder geleerd in haar eigen bed te slapen, vindt kindercoach Marlies Ganzeboom. „Maar we weten natuurlijk niet wat voor deze ouders de reden is geweest om hun kind zo lang bij hen te laten slapen. Sommigen doen dat omdat de geboorte lastig was, of omdat een kind lang ziekelijk is geweest. Ze willen er op ieder moment zijn voor hun kind en vinden het prettiger om direct te kunnen checken of het nog goed gaat. Andere ouders vinden het praktisch, omdat ze er dan niet uit hoeven als hun kind ’s nachts begint te huilen.”

Gedrag doorbreken

Wat de reden ook is, het is nooit te laat voor verandering. En dat pak je na vier jaar het best stapje voor stapje aan, legt Ganzeboom uit. „Je moet het gedrag van je kind, dat na al die jaren is ingesleten, gaan doorbreken. Dat moet je geleidelijk doen, maar wel heel resoluut. Leg allereerst in beknopte taal uit wat er gaat gebeuren en waarom dat belangrijk is. Of je kind dat nou leuk vindt of niet, dat is niet aan de orde. De overgang naar het eigen bed is niet onderhandelbaar.”

Geleidelijk opbouwen

„Overleg samen hoe jullie het gaan aanpakken en welke stappen daarbij genomen worden. Laat haar bijvoorbeeld eerst beginnen in het eigen bed en vertel dat je straks nog even komt kijken. Hang daar geen tijd aan, want dan gaat ze op je liggen wachten. Je kunt ook een babyfoon neerzetten. Als ze dan iets wil zeggen, kun je even terugpraten zonder dat je naar haar toe hoeft. Als volgende stap kun je voorstellen dat ze lekker gaat slapen, maar dat ze, als ze wakker wordt en het toch eng vindt, weer bij jullie mag komen. Bouw het stapsgewijs op. Ze hoeft niet direct een hele week in haar eigen bed, maar begin met een paar dagen.”

Protest

Ganzeboom kan het zich voorstellen dat het moeilijk kan zijn om met het protest van je kind om te gaan. „Maar jij staat als ouder boven dat protest. Jij bent de opvoeder, jij besluit dat dit is wat er gaat gebeuren. Dat hoef je niet op een boze manier over te brengen, maar wees wel ferm. Kinderen voelen dat aan: net als wanneer ze twee keer iets doen dat niet mag, en bij de derde keer voelen dat ze nu toch echt moeten stoppen.”

Belangrijke ontwikkeling

Bovendien doe je je kind tekort door het nog langer bij de eigen slaapkamer weg te houden, vervolgt Ganzeboom. „Een kind heeft het nodig om zelfredzaam te worden. Dat lukt niet als ze maar een arm hoeft uit te steken en kan voelen dat papa en mama daar zijn. Een kind moet leren dat papa en mama er ook zijn op momenten dat ze niet fysiek in de buurt zijn. Ja, een kind heeft veiligheid nodig, maar ze moet ook klaargemaakt worden voor de wereld, voor school bijvoorbeeld straks. Ze moet leren om zelf dingen op te lossen, ook om haar eigen identiteit te ontwikkelen.”