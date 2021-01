Lekker... Lamsoor en waterspinazie met garnalen in dragonroom

Lamsoor en waterspinazie met garnalen in dragonroom Ⓒ UITGEVER FONTAINE

Het thema van VROUW Magazine is deze week astrologie. Tja, er zijn maar een paar sterrenbeelden die je kunt eten. In sommige landen staat er misschien Steenbok op het menu, maar gebakken Maagd of Waterman lijkt me geen aanrader. Vissen doen het echter heel leuk in de keuken. In meerdere opzichten!