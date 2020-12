Moet er een meldplicht komen voor feestverlichting?

Het kerstseizoen is van start gegaan en de Nederlandse huizen worden volop versierd. Technisch gezien is er nu ook veel meer mogelijk met kerstverlichting dan vroeger. De gemeente Amsterdam vindt dat er bij nieuwe verlichting ook nieuwe regels horen: er zou een meldplicht moeten komen voor uitbundige kerstversiering.

Volgend jaar

Het plan is dat huiseigenaren en ondernemers die hun gevel willen versieren met meer dan 1 vierkante meter of meer dan 10 procent feestverlichting, dit eerst moeten melden bij de gemeente. Dat moet minimaal 72 uur van tevoren worden gedaan.

In het voorjaar wordt er een definitief besluit over de regels genomen, die zullen dan vanaf volgend jaar gaan gelden. Volgens de NOS is de beweegreden van de gemeente “dat de feestverlichting blijft passen bij ons Amsterdamse straatbeeld en een goede balans wordt behouden tussen rust in het straatbeeld en de verlichting en versieringen in de openbare ruimte.” Dat stond in de toelichting op het plan. Ook de drukte in de stad en de hoeveelheid prikkels voor bewoners spelen mee.

Betutteling

Uit een peiling van NHNieuws blijkt dat het plan niet bepaald in de smaak valt bij de Amsterdammers. Veel mensen hebben zo hun bedenkingen. Een buurtbewoonster vraagt zich in een interview met AT5 af hoe ze dit willen uitvoeren. „Moet je dan een foto laten zien? Of komen ze kijken en daarna hoor je pas of het mag of niet?”

Praat mee

