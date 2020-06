Daghoroscoop 22 juni

VANDAAG JARIG

U gaat een interessant en turbulent jaar tegemoet, met veranderingen op uiteenlopende niveaus, meer dan in andere jaren. Dat heeft o.m. te maken met de invloed van de maan in uw teken en het hoeven geen negatieve ervaringen te zijn, maar verwarrend en onvoorspelbaar wel.

RAM

U zult u snel moeten aanpassen als een leidinggever een besluit neemt waar u niet op hebt gerekend. Dankzij iemands ruimhartigheid kunt u een meevaller hebben. Laat u niet dwingen deel te nemen aan iets waar u niet achter staat.

STIER

Als u zich inspanning blijft getroosten, doorgaat met hard werken en braaf blijft studeren zal dat zeker vruchten afwerpen. Sta niet langer stil bij vroegere teleurstellingen. U bent nu in staat met succes elke plotselinge situatie te trotseren.

TWEELINGEN

Iemand kan een sterke aantrekkingskracht op u uitoefenen en u kunt gefascineerd raken door diens kracht, uiterlijk, vermogen of invloed. Kies voor positieve steun en betrouwbaarheid als u mensen aan uw kant wilt krijgen.

KREEFT

Zaken bespreken die u ter harte gaan komt uw relatie ten goede. Vrijgezellen, op zoek naar een romantisch intermezzo, kunnen passie vinden in een vakantieliefde. Als u een langdurige affaire nastreeft gaat het om daden, niet om woorden.

LEEUW

Aan het begin van de werkweek zal een flinke dosis inspanning precies zijn wat nodig is om de top te bereiken. Geniet ervan en slaap vannacht vredig in de overtuiging dat u uw best hebt gedaan. Trots op iets zijn is geen zonde.

MAAGD

Onopgeloste conflicten binnen een belangrijk partnerschap zullen de sfeer verzieken. Sta klaar om positieve actie te ondernemen. Als de problemen te diepgaand zijn is een fysieke scheiding van een paar dagen misschien het antwoord.

WEEGSCHAAL

U kunt vandaag een model van efficiëntie zijn doordat u alles op orde hebt. Geniet ervan, als u van opruimen houdt. Een nieuw systeem bedenken, speciaal gericht op uw woning, kan uw leven een stuk gemakkelijker maken.

SCHORPIOEN

U zult goed met anderen kunnen opschieten en u prima overal kunnen aanpassen. Partners, zowel privé als zakelijk, spelen een belangrijke rol. Wel kunt u wat onrustig zijn en in gedachten een relatie kapot analyseren.

BOOGSCHUTTER

Besteed aandacht aan uw budget en bedenk zo nodig een nieuwe structuur. Een geschikte dag voor en afspraak met een financiële expert. Een professional zal een stevig honorarium vragen maar op den duur elke euro waard zijn.

STEENBOK

Het is altijd frustrerend als je te maken krijgt met iemand wiens taal je niet begrijpt. Beschouw het als een leermoment in de kunst van het tolerant zijn. Maak u wat basisreacties eigen als dit regelmatiger voorkomt.

WATERMAN

Heb zelfvertrouwen, dan zult u ijverig en doeltreffend zijn. Kies voor uw eigen directe doelstellingen, maar besef dat anderen u egocentrisch zullen vinden. Zorg dat u op de goodwill en steun van relaties kunt blijven rekenen.

VISSEN

Begin vroeg als er een zware werklast ligt te wachten. Naarmate de dag verstrijkt zal uw energie geleidelijk afnemen. Oude taken afmaken en aan nieuwe beginnen zal een tevreden gevoel opleveren. Blijf vanavond thuis met familie.