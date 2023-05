Monique uit MAFS: ’Na mijn maagverkleining veranderde alles in goud’

Een beetje impulsief…

„Was mijn deelname aan MAFS wel. Ik had na mijn scheiding wat online gedatet, maar toen een man met wie ik het heel leuk had niet de volgende stap in de relatie wilde zetten, was ik er klaar mee. Ik hoorde Carlo een oproep doen voor nieuwe kandidaten en in een gekke bui besloot ik me aan te melden. Dat ik uiteindelijk werd uitgekozen, had ik nooit verwacht. Ik heb ook echt wel een week met een knoop in mijn maag rondgelopen – wat had ik gedaan?!”

Mijn omgeving…

„Moest wel lachen. ’Mám!’ was de eerste reactie van mijn dochter, gevolgd door: ’Moet ik dan ook op tv?’ Ik kreeg gelukkig alle steun van haar. Mijn moedertje vond het helemaal geweldig. Ik werd gekoppeld aan Aron. We waren echt goed gematcht en wilden er iets van maken. Er was een klik, het voelde vertrouwd, we hadden dezelfde humor, maar… de vlinders kwamen niet. We zijn drie maanden getrouwd geweest en hebben het echt een kans gegeven. Maar meer dan een vriendschap zat er niet in.”

Het was heftig…

„Om 24/7 een camera op m’n gezicht te hebben. En daarna vindt iedereen iets van je en je wordt overal herkend. Ik begon me down te voelen en zat steeds minder lekker in mijn vel. Ik besloot mijn overgewicht aan te pakken en ben voor een maagverkleining gegaan. Vanaf dat moment veranderde alles in goud. Ik verloor 30 kilo, kreeg een vaste aanstelling, ging sporten en toen kwam ik afgelopen augustus op bootcamp Tom tegen. We zochten elkaar op Facebook op en ik stuurde hem een berichtje. ’Ben jij er vanavond ook?’ Heel puberaal, ik was weer verliefd.”

De liefde kwam…

„Toen ik het niet meer verwachtte, echt als verrassing. Tom had anderhalf jaar voor ik hem leerde kennen zijn vrouw verloren, heel verdrietig. Ook hij was niet op zoek, het overkwam ons. We hebben samen een huis gekocht en zijn nu volop aan het klussen. Onze dochters – ik heb er een, Tom twee – kennen elkaar van vroeger. Het is alsof het zo heeft moeten zijn. Toen we afgelopen kerst met z’n allen aan tafel zaten, kreeg ik kippenvel. Met Tom voelt alles zo goed. Ik ben echt op en top gelukkig!”

Meer VROUW

