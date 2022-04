Wil je je jonger voelen? Deze 10 gouden tips maken het verschil!

1. Sta open voor nieuwe dingen

Hoe ouder je wordt, hoe meer je vastroest in bestaande (denk)patronen. Ga daarom eens het gesprek aan met jongere mensen en sta open voor nieuwe denkbeelden. Of sluit je aan bij een boeken- of eetclub en wissel met elkaar van gedachten.

2. Speel met make-up

De make-up routine en -kleuren die je lieten stralen toen je jaren jonger was, passen niet per se meer bij een ouder wordende huid. Ga een keer naar een professionele visagist, laat je daar opmaken en vraag om tips en advies.

3. Ga voor een powerlook

Kleuren kunnen jouw uitstraling bepalen. Roze en oranje zijn energieboosters. Groen en grijs stralen rust uit en rood is dominant en staat voor actie en passie. Draag eens een roze sjaal op een witte trui of kies bij jouw zwarte outfit een knalrode tas.

4. Ga naar een goede kapper

Geef jouw grijze lokken weer glans of verwen jezelf met een mooie kleurspoeling. Een goed vallende coupe en highlights geven meer zelfvertrouwen.

5. Doe aan hersengymnastiek

De hersenen zijn flexibel en worden graag uitgedaagd. En door iets nieuws te leren, vergroot je jouw zelfvertrouwen en krijg je energie. Pak een nieuwe hobby op, zoals (moes)tuinieren of leer eindelijk Spaans. Zolang je het leuk vindt, is alles goed.

6. Vergeet de hals niet

Ken je de Hollywooddames met strakgetrokken gezichten en daaronder een kalkoennek? Vanaf je 25e maakt het lichaam minder collageen aan en dan gaat de boel verslappen. Begin daarom vandaag nog ’s morgens en ’s avonds met (extra) smeren.

7. Beweeg (buiten)

Beweging houd je fit en daarmee ook jonger. Doe dat bij voorkeur buiten, want ook zuurstof en zonlicht hebben een heilzame werking. Begin de dag met een zonnegroet in de tuin of op het balkon, of maak een frisse wandeling in het park.

8. Eet gezond

Natuurlijk las je dit al duizend keer eerder: eet gezond, slaap voldoende en houdt de vochtbalans op peil. Probeer bijvoorbeeld eens een mediterraans dieet met minder zuivel en suiker en meer olijfolie, groenten en vis. Het verkleint de kans op hart- en vaatziekten, geeft meer energie en maakt ook nog eens slanker.

9. Investeer in een goede beha

Met een flutbeha zie je er al snel flut uit. Zonder goede ondersteuning ontstaan scheurtjes in het borstweefsel en gaat de boel hangen. Een goede beha geeft steun en comfort, en zorgt voor een jongere en energiekere houding.

10. Ga weer eens op stap

Na een drukke dag op de bank ploffen, hoe heerlijk is dat? Toch loont het om minimaal eens in de maand een uitje te doen waar je energie van krijgt. Daar ga jij je echt beter door voelen, zowel fysiek als mentaal. Probeer het maar!