Praat mee: Is samenwonen na twee maanden een goed idee?

Peter Gillis, bekend van de SBS-realityserie Massa is Kassa, is weer gelukkig in de liefde. In een bericht op zijn website vertelt hij openhartig over zijn prille relatie met Wendy van Houten, waar op sociale media veel over gesproken wordt. De interesse in zijn liefdesleven is Gillis niet onbekend. Zijn relatie met Nicole Kremers, die zo’n acht maanden geleden strandde, kreeg namelijk minstens zoveel aandacht.

Het stel raakte ongeveer twee maanden geleden aan de praat op een terras en besloot om samen een kopje koffie te drinken, luidt het bericht. Dankzij hun zelfde gevoel voor humor en gemeenschappelijke interesses, klikte het direct. Zo zijn Peter en Wendy allebei ondernemer en gek op reizen met de camper.

Het gaat zo goed, dat Peter heeft voorgesteld om op ‘niet al te lange termijn’ samen te gaan wonen in zijn nieuwe villa in Neerpelt. “Wat goed zit gaat snel en Wendy is al helemaal onderdeel van de familie”, zegt hij zelfverzekerd.

Peters kinderen laten tijdens een bezoek van Shownieuws-presentatrice Airen Mylene weten volledig achter de relatie te staan. Dochter Inge vindt dat er ’niets mis is’ met haar nieuwe stiefmoeder en zoons Ruud en Mark stellen dat Wendy prima in de familie past. „Beide beentjes op de grond en zelf een hardwerkend ondernemer”, aldus Mark.

Volgens Mark was Peter na de breuk met Nicol flink ongelukkig, dus ze vinden het vooral fijn dat hun vader weer een maatje heeft. Inge sluit zich bij haar broer aan en beaamt dat Peter er nu weer bovenop lijkt te zijn gekomen.

