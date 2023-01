Praat mee: Moeten mensen hun eigen bankzaken kunnen regelen?

Uit onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB) blijkt dat maar liefst 2,6 miljoen Nederlanders hun bankzaken niet geheel zelfstandig uitvoeren. Het cijfer verrast Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „Deze doelgroep heeft al lang onze aandacht, maar dat de omvang zo groot is wisten we niet.” Van der Laan geeft aan dat veel hulpvragen in vrienden- of familiekring gesteld worden.

Op Twitter zijn er gemixte reacties. Niet iedereen is even enthousiast. Aagje haar moeder van 82 regelde veel bankzaken nog zelfstandig, maar sinds een aantal weken is haar smartphone te oud voor de bank app: „waardoor ze ook met haar laptop niets meer kan regelen, want er is bevestiging nodig middels de app.” Dit zou een extra drempel kunnen zijn wanneer mensen hun online bankzaken proberen te regelen. Een veilig fysiek bankkantoor of loket zou dit probleem kunnen oplossen.

Om mensen hun financiële kennis bij te spijkeren organiseren de banken cursussen in de bibliotheek. „Dat is een laagdrempelige plek voor veel mensen, vaak in het centrum van een dorp of stad. Het is een goede oplossing voor wie fysiek contact wil hebben”, aldus Van der Laan. Maar zijn de mensen die deze cursussen geven hier wel bekwaam genoeg voor? Twittergebruiker Paola schrijft daarentegen dat de groep mensen die hun eigen bankzaken niet kunnen regelen logischerwijs vanzelf uitsterft.

Aagje heeft hier ervaring mee met haar moeder. Ze vindt dat er een lelijk spel wordt gespeeld.

Hannie zegt dat de bank niet wil accepteren dat er een grote groep mensen is die nooit digitaal vaardig zal worden.

Paola van de Velde vindt dat het medium niet eindeloos overeind hoeft te blijven.

