Maar liefst 3 tienermoeders in 1 familie!

Drie generaties tienermoeders : Oma Joke , dochter Kim en kleindochter Romy met kleinzoon Mason en hond Angel. Ⓒ Amaury Miller

Romy Westland (18) werd deze zomer moeder van haar tweede kindje. In de videoserie Tienermoeder wéér zwanger volgen wij haar tijdens haar tweede zwangerschap. Het tienermoeder-gen lijkt in de familie te zitten. Hoewel haar moeder Kim (41) en oma Joke (66) niet blij waren met de aankondiging van beide zwangerschappen, werden ook zij al in hun tienerjaren moeder.