’Mijn vriend wil naar een seksfeest’

Lieve Sabine, mijn vriend en ik zijn nu ongeveer drie jaar bij elkaar en wonen sinds een half jaar samen. Het is heel gezellig en ook in de slaapkamer hebben we het fijn. Of althans dat dacht ik. Maar mijn vriend vindt het niet spannend genoeg. Hij stelde laatst namelijk voor dat ik prikkelendere lingerie moest aanschaffen om hem wat meer op te winden. Toen ik dat had gedaan en hij me daarin zag, opperde hij dat we samen naar een kinky feest konden gaan. Ik heb daar inmiddels het een en ander over opgezocht maar dat zie ik dus niet zitten. Al die mensen die op een podium dingen staan te doen die ik echt niet hoef te zien. Gatver. Ik wil gewoon niet weten wat die mensen allemaal doen, joh. Mijn vriend blijft er maar over doorgaan. Maar het lijkt me echt niet fijn als hij er alleen naartoe zou gaan. Wat moet ik nou doen?

Sabine: „Allereerst moet je nooit iets tegen je zin in doen. Dus als jouw maag al omdraait bij de gedachte, dan ga je toch niet? Makkelijk zat. Er zijn trouwens ook feesten die iets minder heftig zijn dan degene die jij online gevonden hebt. De fetish feesten zijn over het algemeen wat explicieter dan de kinky feesten. Al kun je dat ook al uit de uitleg en dresscode opmaken. Wil je vriend er ook heen als jij niet meegaat? Ook ongezellig! Ik zou er toch nog eens uitgebreider met hem over praten. Wat hoopt hij er te zien? Wat wil hij daar doen? Vindt hij het vooral spannend om naar anderen te kijken, of wil hij jou showen? Misschien door er samen wat meer over te praten, komen jullie er samen vast ook uit. En als hij er inderdaad hoe dan ook naartoe wil gaan - ook zonder jou - dan kun je hem toch laten weten dat jij daar niet blij van wordt? Moeilijk... Ik kan je er verder niet echt bij helpen, jullie moeten hier echt samen uitkomen. Succes!

