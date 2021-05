Daghoroscoop 25 mei - Je koffer pakken lijkt verstandig, Vissen!

VANDAAG JARIG

Op financieel gebied lijken er geen ingrijpende veranderingen op komst. Als er al iets gebeurt, zal dat van korte duur zijn en overzichtelijk van aard. Derhalve zal de focus dit jaar niet op geld liggen en dat zul je als prettig ervaren. Voor kinderen kan het echter een roerig jaar worden.

RAM

Ga niet af op het advies van mensen die je niet goed kent en haal de banden met collega’s aan. Overdrijf het echter niet door ook na het werk met hen op te trekken. De kosmos biedt de kans afscheid te nemen van iets wat je dwarszit.

STIER

Betrokkenheid bij anderen kan een deel van je dag opeisen. Richt je op datgene waar het werkelijk om gaat. Zelfs een intelligent debat en overtuigend bewijs kan op dovemans oren en op weinig begrip voor je standpunt stuiten.

TWEELINGEN

Je partner kan behoefte hebben aan een goed gesprek. Sta ervoor open en luister niet alleen met je oren, maar ook met je hart. Er kan een gezamenlijk besluit nodig zijn. Streef naar een hechter band met familie.

KREEFT

Een bezige bij thuis of op kantoor kan bijdragen aan je enthousiasme en productiviteit. Roep iemand te hulp als je een lastige taak moet verrichten; op een dag als deze maken vele handen licht werk. Naarmate je actiever bent, voel je je beter.

LEEUW

Er is niets zo belangrijk dat je geen tijd zou kunnen uittrekken voor plezier en ontspanning. Prettige ervaringen zullen je opfleuren en je eraan herinneren dat het leven de moeite waard moet zijn. Plan een romantisch samenzijn.

MAAGD

Lekker thuisblijven zal een feestje zijn, maar moet je aan het werk of naar een bestemming zorg er dan voor dat je snel weer thuis bent. Maak het gezellig en bezorg je partner een goed gevoel. Zet een slim idee om in daden.

WEEGSCHAAL

Als je hoofd het ene zegt en je hart iets anders dan zal dat besluiten en activiteiten tijdelijk lamleggen. Onderzoek en analyse kan de gang van zaken verduidelijken en verschillende ideeën tot een creatief geheel voegen.

SCHORPIOEN

Richt je aandacht op financiën en zorg ervoor dat elke rekening is betaald. Zoek contact met crediteuren als je krap bij kas zit en beloof hen geleidelijk te betalen. Je kunt aan de beurt zijn voor promotie binnen je bedrijf.

BOOGSCHUTTER

Maak duidelijk dat je klaarstaat om in actie te komen. Geef persoonlijke zaken voorrang en stort je vervolgens op je lijst van verplichtingen. Een langdurig gesprek met een kennis kan het begin zijn van een romance.

STEENBOK

Je kunt de neiging hebben je af te wenden van de wereld om je heen en weg te kruipen. Toch kun je vandaag meer voor elkaar krijgen dan je voor mogelijk houdt door je deskundigheid achter de schermen te demonstreren.

WATERMAN

Zoek de komende dagen de eenzaamheid en laat je niet verleiden tot machtsspelletjes. Ongerustheid over je reputatie is waarschijnlijk ongegrond. Zorg dat je je correct gedraagt mocht je in een vuurlinie terechtkomen.

VISSEN

Neem geen haastige besluiten en kom niet te snel in actie. Raak evenmin betrokken bij een affaire die je veel geld kan kosten en je fysiek of emotioneel uit balans brengt. Je koffer pakken en er even vandoor gaan lijkt verstandig.

