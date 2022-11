Natasja vangt Oekraïense moeder en dochter op: ’Belangrijk dat ze rust krijgt’

„Bij ons is de regel: behandel de ander hoe je zelf behandeld wil worden. Stel dat er in Nederland oorlog zou uitbreken, dan hoop je toch ook dat iemand bereid is je in huis te nemen? Daarom hebben we besloten Natasha en Varvara op te vangen.

Toen we dit aan onze kinderen vertelden, waren ze direct enthousiast. Aangezien Natasha nog geen Nederlands kan, spreken we voortaan Engels thuis. Het is bizar hoe snel de kinderen deze taal oppakken en het is fijn dat het vanaf moment één al klikt met Natasha en Varvara. Mijn kinderen houden bijvoorbeeld van de pancakes die Natasha maakt. Ze krijgen die iedere dag mee naar school.

Al hoeft Natasha wat mij betreft in het algemeen niet te koken. Ik ben gewend om voor zeven à acht man een maaltijd te bereiden, zij niet. Misschien geeft dat haar wel stress. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Zo gaat het ook in de rest van ons huishouden.

Huishouden

Aangezien mijn jongste twee kinderen het altijd al leuk vonden om bij elkaar te slapen, hebben we één van deze kamers aan Natasha en Varvara gegeven. In Oekraïense cultuur blijven kinderen tot vrij late leeftijd bij de moeder slapen, dus één bed is prima. Die kamer moeten ze zelf schoonmaken.

De speelkamer heb ik getransformeerd tot extra woonkamer. Tot 19:00 uur mogen de kinderen hier spelen, daarna is het een privéruimte voor Natasha en Varvara. Als ik tijdens het koken merk dat ik iets ben vergeten, is Natasha al de deur uit voor ik het wil vragen. Als een van mijn kinderen ziek is, stelt ze voor om te koken. En als ik ’s morgens naar mijn werk ga, is de vaatwasser uitgeruimd als ik terugkom.

Ze helpt waar nodig. Meer in het huishouden vraag ik haar niet te doen, want ik vind het belangrijk dat ze rust krijgt. Een tweejarig kind kost namelijk ook veel energie. Ik kan soms nog stoom afblazen op Remco, maar zij staat er alleen voor: haar man woont nog in Oekraïne. Al is hij ook wegens de omstandigheden noodgedwongen naar een andere stad in het land verhuisd.

Kinderen

Mijn kinderen moeten twee keer per week hun kamer opruimen en schoonmaken. Daarnaast hebben ze een roulerend schema: waar de één de kattenbak en het konijnenhok verschoont, poetst een ander de badkamer. Maar aangezien ze nog jong zijn, kan ik niet verwachten dat dit perfect gebeurt. Het is symbolisch bedoeld, zodat ze al iets van het huishouden meekrijgen. Daarom poets ik één keer per week grondig het huis. Ik dweil dagelijks, want met zoveel man in huis is dat echt nodig. Natasha wil dan vaak helpen.

Aan klussen komen we meestal niet toe, daarom hebben we – al voor Natasha kwam - een interieurverzorgster die dit twee keer per week op zich neemt. Ook lapt zij de ramen, enorm fijn. We streven ernaar om iedere avond samen om zes uur te eten, maar in de Oekraïense cultuur is het normaal om later op de avond aan tafel te gaan. Wij maken er geen probleem van als zij rond acht uur pas wat eet.

Rolverdeling

Mijn partner heeft niet echt huishoudelijke taken, behalve dat hij de hond uitlaat. Ik vind dat prima. Hij gaat ’s ochtends om zes uur al de deur uit en is dan blij als hij bij thuiskomst op de bank kan ploffen. Hij werkt zeven dagen in de week bij zijn familiebedrijf in metaalbewerking. Ik werk in hetzelfde bedrijf vier dagen in de week als logistiek medewerker.

Natasha heeft nog geen baan. In Oekraïne krijgen vrouwen vijf jaar onbetaald zwangerschapsverlof, als deze periode voorbij is kan ze terug in dienst bij de BBC in Oekraïne. Ze kan dan op afstand werken. Ze bood ons in het begin direct aan of ze ergens aan mee kon betalen, maar dat verzoek hebben we afgewezen.

Samen herinneringen maken staat bij ons op nummer één, dus daar betaalt ze wel om de keer aan mee. Remco neemt de vaste lasten op zich. Zo verdeelden we de kosten al sinds het begin. Een gezamenlijke rekening hebben we niet. Dat vinden we niet nodig en daardoor besparen we ook de kosten van een extra rekening.

Blijven

Het maakt ons niet uit hoe lang Natasha en haar dochter blijven, al hoop ik voor ze dat ze snel weer terug kunnen naar Oekraïne. Mocht haar man ook naar Nederland komen, is hij uiteraard welkom. Want we hebben nog geen moment spijt gehad van onze keuze en verwachten ook niet dat dat gaat veranderen.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via j.kroonen@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.