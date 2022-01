’Driemaal is scheepsrecht? Ik noem het een afgelebberde boterham’

„Ik ben al vanaf de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen fan van de zachtaardige ietwat onzekere Marcel, die zonder het te weten ontzettend grappig is. Maar van wat er nu gebeurt glijd ik nog net niet van mijn stoel. Zodra hij een foto van zijn hondje Pepper in handen krijgt, breekt Marcel. Tranen met tuiten. Een man naar mijn hart dus. Misschien moet ik er trouwens bij vermelden dat ik de grootste hondenliefhebber ooit ben, maar Marcel heeft nu officieel mijn hart gestolen.

Seks

De volgende dag staat een allerlaatste groepsdate op de planning. Het finalistentrio kan niet wachten om verhaal te halen bij Prince Charming. Want waar waren we ook alweer? Oh ja, iets met een open relatie en een roddel van Juice Jimmy. Oftewel drama. Prins Chris is in ieder geval allesbehalve verrast en redt zich er zonder kleerscheuren uit. Marcel kan zich uiteraard meteen in zijn antwoord vinden, maar al had de prins vertelt dat ie ineens op vrouwen valt, deze jongen maakt het niks meer uit. Hij is smoorverliefd.

Open relatie of niet. Het is in ieder geval een gemakkelijk bruggetje naar het onderwerp seks. Dat lijkt ook meteen het thema van deze aflevering te zijn. Na de groepsborrel gaat Scott door naar het diner. En ook daar – met hun benen in elkaar verstrengeld – wordt het onderwerp seks uitvoerig verder besproken. De prins houdt van ochtendseks. Weten we dat ook weer. Dat er in ieder geval tussen alle kandidaten en Prince Charming een seksuele spanning in de lucht hangt moge duidelijk zijn. Ik snap ook eindelijk waarom prins Chris een open relatie niet uitsluit. Hij wil gewoon het liefst met alle drie de mannen naar huis. Geef hem eens ongelijk.

Afgelebberde boterham

De volgende dag mag Marcel op zijn tweede 1-op-1 date met de prins. Het begint letterlijk met een valse start (van de scooter), maar gelukkig krijgt Chris de scooter snel aan de praat. Na een ritje op de Vespa - wat ziet dat er als romantische filmscène uit! -, zoekt ook Marcel de intimiteit. Maar dan uiteraard weer op zijn Marcels. Op klaarlichte dag zonder kaarslicht én hij vraagt het beleefd. Of hij hem mag zoenen. Ik denk alleen maar vanaf de bank: gewoon doen! Uiteindelijk komt die tongzoen er ook. En nog een keer.

Het ontvangstcomité zit ondertussen klaar op het dak van de Palazzo, zij willen bij thuiskomst alle details van Marcel. Maar zijn grote glimlach en pretoogjes zeggen al genoeg. Jakop is de derde op rij die op date mag. Drie keer is scheepsrecht luidt het gezegde, maar ik noem het in dit geval gewoon een afgelebberde boterham. Aangekomen op het romantische dakterras blijkt Jakop de dresscode te hebben gemist. Gelukkig mag Jakop zijn korte spijkerbroek al snel verwisselen voor een zwembroek in de jacuzzi. Ik werd trouwens onwijs ongemakkelijk van deze scene in het bubbelbad zonder bubbels. Waarschijnlijk zou de bubbelbadfunctie te veel lawaai maken voor de opnames, maar die twee liggen daar te bevriezen in lauw water terwijl ze hun best doen om van elkaar af te blijven.

Bubbelbaddate

Ik denk dat iedereen Jakop inmiddels als de grote winnaar ziet. Maar we weten natuurlijk allemaal hoe de finale van seizoen 1 geëindigd is. Daar is Prince Charming in Nederland met hangende pootjes terug naar nummer twee gegaan. Ook de zelfverzekerde Chris kan dus op het laatste moment nog een gekke move maken.

Tijdens de laatste speldenceremonie in ieder geval geen gekke move, daar is uiteraard Jakop weer als eerst verzekerd van een plek in de finale-aflevering. Ook Scott krijgt een dasspeld én een doosje met zand van de plek waar ze op date zijn geweest. De prins blijft me verbazen! De bubbelbaddate met Jakop was ook al op de plek waar de twee voor het eerst gezoend hebben. (Van deze romantiek kan mijn vriend nog wat leren.) Degene die helaas niet is uitgenodigd op uitgebreide finaldate is mijn favoriet Marcel. Hij mag ook zijn koffers pakken, maar dan voor een enkeltje Schiphol. Nu moet ik huilen. Maar Marcel niet, hij is boos. Het lijkt uit zijn tenen te komen. „Ik denk dat hij een fout maakt”, vertelt Marcel aan Scott en Jakop. „Hij gaat het nog wel voelen.” Waar komen deze kreten ineens vandaan?! Had dat nou eerder geroepen! Wat heb ik met hem te doen. Een kleine troost is dat hij in ieder geval weer zijn hondje Pepper ziet…”