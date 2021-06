Kimberley ging glamperen en dat was geen succes: ’Mijn wallen lijken dieper blauw’

Premium Financieel

Op vakantie, maar: ’Incheck kost twee keer zo veel tijd’

Luchthaven Schiphol zet alle zeilen bij om een druk zomerseizoen binnen alle coronaregels opstoppingen in de zomer te voorkomen. Maar is het voldoende om lange rijen te voorkomen? De controle op papieren test- en vaccinatiebewijzen is het grote knelpunt in juli en augustus.