Maar liefst 44% van de vrouwen voelt zich onveilig

’s Avonds het OV vermijden, de adem inhouden als je op straat een groepje jongemannen passeert en altijd een sleutelbos of busje haarspray in de hand om je ’te wapenen’ tegen plotseling gevaar: voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse vrouwen is dit de dagelijkse realiteit geworden. 44% voelt zich regelmatig tot altijd onveilig in de openbare ruimte, vooral ’s avonds. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 1000 lezeressen van VROUW.nl.