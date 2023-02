Praat mee: Moet de thuisbevalling worden afgeschaft?

Nederland is een van de weinige Europese landen waar vrouwen mogen kiezen om thuis te bevallen. Hier vinden dan ook de meeste thuisbevallingen van heel West-Europa plaats: ruim één op de acht bevallingen. „De Nederlandse geboortezorg ziet de zwangerschap, bevalling en kraamperiode als natuurlijke gebeurtenissen”, legt de populaire website 24Baby uit. „Hierbij is het goed om onnodig medisch ingrijpen te voorkomen.”

Redenen om thuis te bevallen kunnen zijn: ’Ik vind het prettig om in mijn eigen omgeving te zijn’ en ’Ik kan rondlopen, staan en hangen zoals ik dat zelf wil’. Daartegenover staan de vrouwen die een duidelijke voorkeur hebben voor een ziekenhuisbevalling. Veiligheid en de aanwezigheid van voorzieningen noemen zij vaak als belangrijkste redenen, al concludeert een onderzoek vanuit het AMC en Vumc dat een thuisbevalling in Nederland niet gevaarlijker is dan een bevalling in het ziekenhuis. Voor dit onderzoek, gepubliceerd in 2015, bestudeerde een groep gynaecologen en verloskundigen 80.000 bevallingen.

Zeldzaam

In andere Europese landen hebben vrouwen deze keuze niet, wat ervoor zorgt dat minder dan twee procent van alle bevallingen thuis plaatsvindt. Zo erkennen de overheden van Slowakije en Albanië thuisbevallingen officieel niet, waardoor er geen regelgeving rondom is. In Frankrijk en Spanje worden thuisbevallingen niet helemaal gedekt door de verzekering. Ook daar zijn thuisbevallingen vrij zeldzaam.

Als het aan VROUW-columniste Fidan ligt, zou ook in Nederland een ziekenhuisopname verplicht gesteld moeten worden. Net als een verbod op het romantiseren van het baringsproces. „Bevallen is nog altijd het gevaarlijkste wat een vrouw kan doen”, schrijft ze. Hierbij verwijst ze naar de mogelijke complicaties die kunnen optreden.

Vooral bij de eerste bevalling treden complicaties op, meldt het College Perinatale Zorg (CPZ) op Allesoverzwanger.nl. „1 op de 6 vrouwen krijgt bij de eerste bevalling een keizersnede. En bij 1 van de 15 vrouwen is het nodig om een vacuümpomp te gebruiken om de baby geboren te laten worden.” Beide maatregelen kunnen alleen in het ziekenhuis plaatsvinden.

