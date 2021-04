Larissa (44) belandde in het ziekenhuis door het gebruik van de pil

Gossip

’Samantha de Jong opgenomen in ziekenhuis na dood vriend’

Drama’s blijven zich opstapelen voor realityster Samantha ’Barbie’ de Jong. Nadat gisteren, schijnbaar uit het niets, haar vriend Gelmore (31) aan een hartstilstand overleed, is zij nu zelf opgenomen in het ziekenhuis. Dat zeggen bronnen in haar straat, en dat nieuws wordt bevestigd door mensen uit ...