Larissa (44) slikte de pil en belandde op de eerste harthulp: ’Ik was steeds buiten adem’

Binnenland

Nabestaande: ’Ik ben ervan overtuigd dat die stroomstoring hem zijn leven kostte’

Nabestaande Kizzy Magdelijns (41) wil een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden van twee patiënten van de longafdeling van ziekenhuis MUMC+ in Maastricht na het uitvallen van de stroom aldaar. Een van hen was haar 67-jarige oom die volgens Kizzy zaterdagmiddag is overleden als gevolg van zuurs...