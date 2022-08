Daghoroscoop 12 augustus - Pas goed op je woorden, Maagd!

VANDAAG JARIG

Het levenstempo zal opgevoerd worden en gebeurtenissen kunnen elkaar snel opvolgen. Als Leeuw ben je geboren om de touwtjes in handen te nemen en veel beroemdheden en politici zijn onder je teken geboren. Zie het maar als een gunst. Reizen naar het buitenland kunnen in frequentie toenemen.

RAM

Het leven heeft het een en ander voor je in petto, maar je bent er tegenop gewassen. Een ideale dag om problemen van welke aard ook op te lossen of uit te praten. Zeg geen tegenstrijdigheden en maak plannen voor een droomvakantie.

STIER

Zet jezelf maar eens onder druk als je je boekhouding of administratie hebt laten versloffen. Wees in een discussie gematigd assertief; een te felle houding zal worden afgestraft op een manier die je zelf niet kan bedenken. Temper je ongeduld.

TWEELINGEN

Zet werkzaamheden gestaag door. Wijs een aanbod je te helpen niet van de hand als je te veel verantwoordelijkheden op je hebt genomen. Controleer je verzekeringen of je voldoende gedekt bent. Blijf liever thuis dan te gaan stappen.

KREEFT

Een aangeboden baan die fantastisch lijkt durft je misschien niet aan. Luister liever naar je hart dan je hoofd. Laat het niet op je zitten als er op de werkvloer op je gemopperd wordt. Naarmate de dag vordert wordt deze leuker.

LEEUW

Misschien moet je tijdelijk extra personeel in dienst nemen. Bied degene die de beste indruk maakt meteen een vaste baan aan. Blijf alert; de concurrentie rukt onstuitbaar op. Een zakenrelatie kan een rol gaan spelen in je privéleven.

MAAGD

Pas in een gesprek met autoriteiten goed op je woorden. Wat je zegt kan in een later stadium tegen je worden gebruikt. Soms komt je wat meedogenloos uit de hoek en een edelmoedig gebaar zou je geen kwaad doen.

WEEGSCHAAL

Een depressieve bui kan zomaar toeslaan, zeker als je slecht hebt geslapen. Blijf vriendelijk als een partner je tracht op te vrolijken. Zeg geen negatieve dingen; je uitspraken kunnen lang nadreunen. Uit geen beschuldigingen.

SCHORPIOEN

Een toevallige ontmoeting kan je hart van slag brengen of je partner moet op reis en heeft als verrassing ook een ticket voor je gekocht. Laat de boel de boel en ga mee. Bespreek een landelijk hotel voor komend weekend.

BOOGSCHUTTER

Allerlei beslommeringen kunnen veel tijd in beslag nemen. Probeer het niet tegen te houden als sommige beslissingen je uit handen worden genomen. Breng een grief liever naar buiten dan deze een vriendschap te laten ruïneren.

STEENBOK

Een nieuwe partner kan proberen het heft in handen te nemen , terwijl je liever zelf de dienst uitmaakt. Je zal duidelijker moeten aangeven waar je grenzen liggen als de situatie je boven het hoofd dreigt te groeien.

WATERMAN

Je kan weinig slagvaardig of energiek zijn, wees dus blij als je niet intellectueel of fysiek wordt uitgedaagd. Iemand in je omgeving kan op ruzie uit zijn; probeer uit te vinden waar die agressie vandaan komt. Kom een belofte na.

VISSEN

Shoppen kan een koopje opleveren of een bezoek aan een veiling een vondst. Maak geen ruzie over geld. Wat er op dit moment ook voorvalt, zorg dat liefde allesoverheersend is. Je vindt schoonheid en geluk als je daar echt naar zoekt.

