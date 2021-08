Marianne Zwagerman blikt terug op haar dor hout column: ’Het was een ode aan mijn opa’

Premium VROUW magazine

Els (70) ontmoette Jan in Spanje: ’Ik was 21 en nog niet aan de man, stokoud in die tijd’

In de rubriek ’Zomerliefde’ vertelt een stel hoe ze elkaar hebben ontmoet op reis. Vandaag het verhaal van Els van den Bogaard (70) en Jan (68). Tijdens een paella-avond in 1972 in het Spaanse Torremolinos sprong de vonk over. Ze zijn al 48 jaar getrouwd, hebben twee kinderen en zes kleinkinderen.