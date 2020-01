Ⓒ Hollandse Hoogte

Vandaag en morgen gaan de leraren opnieuw staken. Het is de zoveelste keer dat scholen hun deuren gesloten houden, kinderen dus thuis zijn en de ouders met de handen in het haar zitten. Ik ben er inmiddels klaar mee. En daarnaast: is er niet gewoon een aantal eenvoudige oplossingen voor de problemen?