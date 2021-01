10x zo vermaak jij je kinderen tijdens de lockdown!

1. Pathé trakteert kids

De bioscopen zijn nog steeds dicht, maar niet getreurd! Tot en met 27 januari vind je bij Pathé Thuis gratis kinderfilms. Iedere dag komt er een nieuwe film beschikbaar waarmee de kinderen eventjes zoet zijn. Tip: wil je een film zien, maar heb je die dag even geen tijd? Sla hem op in ‘bekijk later’. De film zal dan tot 30 dagen in je account staan!

2. Luisterboeken

Niet alle kinderen houden van lezen, maar wellicht slaat een luisterboek wel aan. Het verhaal komt namelijk op deze manier echt tot leven! Bij Bol.com komen er ergens begin dit jaar tien nieuwe kinderluisterboeken online voor maar één cent. Het proberen waard.

3. Brieven schrijven

Door het verplicht thuisblijven zijn niet alleen de sociale contacten van volwassenen verminderd, kinderen missen hun vriendjes op school. Laat ze daarom brieven schrijven naar hun maatjes. Misschien kunnen ze op deze leuke manier ook nog oefenen met het alfabet en werken aan hun handschrift. Twee vliegen in één klap!

4. Online safari

Dieren spotten vanaf de bank? Het kan! Safaripark Beekse Bergen heeft meerdere video’s online staan op hun Youtubekanaal en door de bijbehorende muziek waan je je zo in Zuid-Afrika! Toch leuk om het gevoel van reizen hebben in deze tijd. Ook verschillende dierentuinen bieden een online ervaring aan: ANWB zette het voor je op een rijtje.

5. Bakkertje spelen

Koekjes, cupcakes, taarten, appelflappen, cheesecake en zo kunnen we nog even door gaan. Door de eindeloze mogelijkheden die het bakkersvak biedt, kan het haast niet zo zijn dat er niks nieuws te proberen valt. Laat die sugar rush maar komen!

6. Online kinderdisco

In beweging blijven is des te belangrijker nu we allemaal veel thuis zitten. Verschillende organisaties bedachten daar iets op. Zo houdt camping de Schatberg iedere dinsdag en donderdag een minidisco op Facebook en op zaterdagavonden is DJ Sander van de partij bij de kinderdisco op zijn Facebook. Een gezellige manier de kids zich aan hun dagelijkse beweging te laten voldoen.

7. Levend kwartet

Wil je je kinderen vermaken en ze ondertussen laten nadenken? Met levend kwartet combineer je spel met leren. Laat je kinderen vier keer iets zoeken wat bij een bepaalde categorie hoort: 4x iets wat je kunt eten, 4x iets blauws, 4x iets van mama en 4x iets van papa. Meer zin in een ander spel? Mamablog Mama Scrapelle heeft er honderd voor je op een rij gezet!

8. Knutselbox

Er zijn oneindig veel mogelijkheden om je kinderen te vermaken met knutselen. Maar wat nou als je zelf niet zo creatief bent? Daar heeft Kiekebox wat op gevonden. Door je aan te melden ontvang je iedere maand een doos met ontzettend veel knutselspullen, iedere keer gelinkt aan een ander thema. Dat maakt het een stuk makkelijker!

9.Winterwandeling met vogelbingo

Wandelen is dé nieuwe hobby van veel mensen tijdens deze coronacrisis. Maar of kinderen het ook altijd zo leuk vinden? Met de hier te downloaden vogelbingo wel! Ga op pad en probeer alle vogels te spotten. Bingo? Wees creatief en maak zelf een nieuwe bingokaart voor tijdens het wandelen.

10. Kletspot

In deze tijd is het naast plezier maken ook belangrijk om in gesprek te gaan met je kinderen. Met een zelfgemaakte kletspot is dit hartstikke leuk. Laat ieder gezinslid een aantal vragen of gespreksonderwerpen opschrijven en knutsel een leuke kletspot. Van serieuze tot minder serieuze onderwerpen, zo blijf jij in contact met je kids!