Moeten we Koningsdag blijven vieren?

Traditiegetrouw

Dit jaar wordt voor de negende keer in Nederland Koningsdag gevierd, na decennia van Koninginnedagen. Veel Nederlanders houden van het feest én de extra vrije dag. Maar dat het feest al zo lang standhoudt, zal ook te maken hebben met dat Nederland graag tradities behoudt. Verder is het Koningshuis internationaal gezien een mooi visitekaartje en hoort het toch een beetje bij de Nederlandse nationaliteit.

Afschaffen

Maar is Koningsdag vieren nog wel een goed idee? Sommigen suggereren dat het Koningshuis zelfs helemaal moet worden afgeschaft, omdat het te duur zou zijn. Uit een onderzoek van EenVandaag onder 26.000 leden van het opiniepanel blijkt dat 59 procent de jaarlijkse vergoeding van 1 miljoen aan inkomen en ruim 5 miljoen voor personeel en onkosten te hoog vindt. Op koningklijkhuis.nl valt te lezen dat in 2022 de totale uitgaven van het Koningshuis stijgen naar 48,2 miljoen euro. Vorig jaar was dat 45,7 miljoen euro.

Steeds minder populair

Er zijn ook mensen die Koningsdag links laten liggen, omdat ze er steeds minder fan zijn. Zij vinden dat het Koningshuis zich de afgelopen jaren niet populair heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door hun vakantie naar Griekenland in coronatijd. Of de 18e verjaardag van Amalia die met veel gasten werd gevierd, ondanks de coronarestricties. Het EenVandaag Opiniepanel dat jaarlijks de populariteit van de koning meet komt tot de conclusie dat de stapeling van genoemde voorvallen ervoor zorgt dat het vertrouwen in de koning dit jaar een nieuw dieptepunt bereikt (54 procent).

Reacties

Miranda kijkt uit naar Koningsdag. Zij ploft lekker op de bank met een oranje tompouce.

Nora heeft helemaal geen zin in Koningsdag. Zij heeft het gevoel dat het wel moet.

Shane oppert dat mensen op Koningsdag zouden moeten werken, als zij zeggen geen vertrouwen te hebben in het Koningshuis.

