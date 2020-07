Charlotte (27) krijgt na 3 jaar wachten eindelijk ggz-behandeling: Ik heb 20 zelfmoordpogingen gedaan

Ⓒ Marten van Dijl

Na bijna drie jaar wachten heeft Charlotte Bouwman (27) eindelijk zicht op behandeling in een ggz-instelling. Charlotte kampt met een dissociatieve stoornis en is al acht jaar suïcidaal, maar in de geestelijke gezondheidszorg was er al die tijd geen plek voor haar. Hoewel ze weet dat haar een zware tijd te wachten staat, is ze opgelucht dat ze nu kan worden behandeld.