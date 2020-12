Zo vier je coronaproof Pakjesavond!

Videoboodschap van Sinterklaas op je beeldscherm

Wat is er nou leuker dan een persoonlijke boodschap van Sinterklaas krijgen tijdens pakjesavond? Sint op je Beeldscherm is een service waarmee Sinterklaas live op je beeldscherm verschijnt en en je dus met je kind(eren) een gesprek met Sinterklaas kan voeren. Ook kan je de Sint een boodschap voor je familie of vrienden laten inspreken. Een live videogesprek kost ongeveer 55 euro. Wil je alleen een boodschap? Reken dan een bedrag van 15 euro.

Lootjes trekken via Skype

Als je normaal gesproken samen met vrienden en familie Sinterklaas viert door middel van lootjes trekken, kan je nu een soortgelijk iets gaan doen via Skype. Vul alle namen in in een random coördinatie systeem en laat automatisch kiezen voor wie je een cadeautje gaat kopen. Geef vervolgens een online feestje via Skype of Zoom en zorg ervoor dat je de cadeaus als suprise hebt opgestuurd. En dan kan het uitpakken beginnen! Aan het einde wordt er verklapt wie voor wie een cadeau heeft gekocht.

Pieten op afstand

Pieten kun je op veilige afstand laten langskomen. Zo kan je ze op ramen en deuren laten bonzen, door het open raam pepernoten en snoepgoed laten gooien en als slotstuk kunnen ze lopen met een grote zak vol cadeaus. Zorg ervoor dat de kinderen de cadeaus nèt zien, maar dat de pieten snel genoeg wegrennen. Zo weten ze dat de pieten het, samen met Sinterklaas, gewoon te druk hebben om echt binnen te komen.

Sinterklaasfilm

Er gaat niets boven een heerlijke sinterklaasfilm. Er worden rond 5 december op de ’ouderwetse tv’ altijd wel sinterklaasfilms uitgezonden, en ook via streamingsdiensten valt er genoeg te zien. Dus zet allemaal lekkers klaar, warm de chocolademelk op en starten die film! Tussendoor kun je de cadeaus uitpakken en sinterklaasmuziek luisteren.

Pepernoten bakken

Pepernoten zijn natuurlijk heerlijk en tegenwoordig kan je het zo gek nog niet bedenken of de smaak ligt in de winkel. Toch blijft het zelf bakken leuk. Er zijn (online) genoeg recepten te vinden en in (bijna) elke supermarkt vind je wel een standaard bakmix.

Cadeautjes speurtocht

Ben je creatief? Dan is het superleuk om een ’cadeautjesspeurtocht’ te maken. Maak een pad dat gevolgd kan worden en verstop op elke plek nieuwe hints. Op sommige plekken zijn alleen hints te vinden, op andere ligt al een kleinigheidje zoals een handje pepernoten of een klein cadeautje. Aan het einde van de tocht staat De Zak en kan het grote uitpakken beginnen.

Dobbelen voor cadeaus

Bevind je je in klein gezelschap en weet niemand echt wat hij/zij wil hebben? Ga dan dobbelen voor de cadeaus. Dit zijn vaak cadeaus die voor iedereen geschikt zijn. Je kan het zo uitgebreid mogelijk maken als je zelf wilt. Spreek om misverstanden te voorkomen van tevoren goed af waar de getallen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 voor staan. Het aantal cadeaus dat je gaat ruilen, van plek wisselen, een cadeau bij iemand wegpakken... De talloze mogelijkheden staan garant voor een hilarische avond!

Cadeaus ophalen die Sinterklaas ergens verstopt heeft

Af en toe laat Sinterklaas weleens cadeaus achter op een aparte plek. Door een brief achter te laten waarin je schrijft dat Sinterklaas ’de weg kwijt was’ en de cadeaus daarom ergens heeft achtergelaten, is het voor kinderen één groot avontuur. Verstop De Zak wel op een plek waarvan je zeker weet dat anderen ’m daar niet kunnen wegpakken. Misschien kan een pepernotenspoor leiden naar de cadeaus? Of zitten er nog speciale instructies bij?

Pakjesbus 12

Met Pakjesbus 12 (actief in Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten, Groenlo, Eibergen, Borculo, Neede en Haaksbergen) komen de pieten naar jou toe deze Sinterklaas! In kleine groepen met een hoop pieten, snoepgoed en cadeaus Sinterklaas vieren is natuurlijk de droom van ieder kind. De pakjespiet draait vrolijke muziek, bonst op de ramen en maakt er in de bus een ouderwets feestje van. Ook kun je kiezen voor een speciaal gedicht, een persoonlijke videoboodschap en/of pakjes uit de ’pakjescentrale’. Het starttarief van een ’gewoon’ bezoek is 25 euro.